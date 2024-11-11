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韓YTR揭T-ara霸凌事件起因！　爆料「成員之間本來也不親密」

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓女團T-ara的霸凌事件近日再度受到關注，而前成員花英（正名：和榮）也再次發聲強調自己才是受害者。對此，媒體人兼YouTuber李鎮浩在10日揭露花英受到排擠的原因，並直言「T-ara原成員之間本來也不親近」。

外送用▲▼韓YTR揭T-ara霸凌事件起因：成員之間本來也不親密。（圖／翻攝自韓網、花英IG）

▲T-ara與前成員花英之間的霸凌事件時隔12年又成為話題。（圖／翻攝自韓網、花英IG）

李鎮浩在影片中指出，T-ara會起衝突，她們的老闆金光洙也需要付責任，「T-ara真的經歷了很多苦難，是出道前就已經歷重重困難的團體之一。不過出道作一炮而紅，這是金光洙代表的資源發揮了作用。」

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隨後，李鎮浩提到，整個事件就始於花英的加入，「花英的父母與Core Contents Media（現MBK娛樂）的高層關係很好，也認識金光洙代表，這才讓花英得以加入T-ara。」李鎮浩表示，他其實蠻同情T-ara的處境，也能理解成員們為何對於花英的加入感到不滿，「大家可能會認為花英是『空降』的。即使金光洙代表要加入花英，也應該通過選秀的方式。」

▲▼韓YTR揭T-ara霸凌事件起因：成員之間本來也不親密。（圖／翻攝自YouTube／연예 뒤통령이진호）

▲▼李鎮浩透露花英是在父母的安排下加入T-ara。（圖／翻攝自YouTube／연예 뒤통령이진호）

▲▼韓YTR揭T-ara霸凌事件起因：成員之間本來也不親密。（圖／翻攝自YouTube／연예 뒤통령이진호）

李鎮浩還爆料，其實T-ara每位成員的性格都很強勢，有很重的個人主義傾向，所以當年成員之間不太親密，連後期加入的雅凜其實也很難融入團體，「反而是經歷了霸凌事件和解散過程後，成員間的關係變得更好了。」此外，李鎮浩還提到，花英的角色是很矛盾的，「她雖然性格火爆，卻有點傲嬌。她是對練習生最溫柔的成員之一，真是個奇特的人。」

▲▼韓YTR揭T-ara霸凌事件起因：成員之間本來也不親密。（圖／翻攝自YouTube／연예 뒤통령이진호）

▲▼李鎮浩指出T-ara原成員之間當年關係也不親密。（圖／翻攝自YouTube／연예 뒤통령이진호）

▲▼韓YTR揭T-ara霸凌事件起因：成員之間本來也不親密。（圖／翻攝自YouTube／연예 뒤통령이진호）

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