鍾欣凌當五月天師妹團名取「七月鬼」！　爆楊貴媚辣臀疑被看光

記者孟育民／台北報導

實境節目《老少女奇遇記2》今（11日）盛大舉辦開播記者會，節目主持人楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文將現身記者會，主題曲《你在哪裡》的演唱者麋先生和宇宙人，也是姐姐版的製作人，到場支持姐姐們的首唱。鍾欣凌幽默直呼現在她們也算是五月天師妹，「我們叫六月雪或七月鬼。」引起現場大笑。

▲《老少女奇遇記2》開播記者會，楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文。（圖／記者周宸亘攝）

此次節目特別遠赴日本拍攝，被問到日本之旅遇到最困難的地方，楊貴媚表示很幸運地在這次拍攝中可以遇到秋田的雪季，回顧當時的拍攝過程，表示看似很浪漫的雪景其實困難重重，楊貴媚笑說：「當時雪深到淹沒每個人的大腿，但欣凌是淹到腰。」鍾欣凌更表示：「那時候的雪很厚所以走路很困難，好不容易把腳從雪地裡拔出來，結果跨出下一步又跌進去，但幸好有當時的小鮮肉禾浩辰化身暖男，在一旁幫忙把我從雪中拔出來。」

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▲鍾欣凌腳被卡在雪裡。（圖／記者周宸亘攝）

第二季嚴藝文跟製作單位許願這一季一定要加上小鮮肉，還指定要180公分以上、30歲以下的，不然她不出發，所以製作單位特別邀請到五位小鮮肉擔任特別來賓，嚴藝文忍不住虧楊貴媚說：「明明是我許願的小鮮肉，結果都是楊貴媚在享受。」鍾欣凌爆料和林哲熹一起泡湯，當時僅圍著小毛巾，「我們還在討論媚姊的蜜桃臀，他（林哲熹）剛好走進來，他是另一池不知道他有沒有看到。」嚴藝文則搞笑爆料：「媚姊就是牽軒睿的手、屁股給哲熹看！」

▲楊貴媚屁股疑似被看光。（圖／記者周宸亘攝）

鍾欣凌更特別提到暖男禾浩辰：「當時在雪地裡就像是在拍偶像劇一樣，禾浩辰會走在前面先為我們把雪踏平了比較好走，經過樹下還會幫我們遮擋，怕樹上掉下來的雪會砸到我們。」提到在秋田的小鮮肉風田，鍾欣凌也露出幸福笑容的說：「當時我們都畫上藝妓，他還說我們三位姐姐是他的女人，超級可愛。」