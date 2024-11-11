ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

雙影后聯手！茱莉安摩爾同台蒂妲史雲頓　阿莫多瓦新作金馬獲好評

記者黃庠棻／台北報導

榮獲今年威尼斯影展最佳影片金獅獎的電影《隔壁的房間》，昨（10）日於台灣金馬影展舉辦首映，獲得全場觀眾鼓掌喝采，台灣觀眾紛紛大讚「兩位主角的情誼令人動容」、「專屬大銀幕的視覺享受」、「電影色彩鮮艷大膽，非常優雅」。

▲茱莉安摩爾、蒂妲史雲頓《隔壁的房間》。（圖／華納兄弟提供）

▲茱莉安摩爾、蒂妲史雲頓主演《隔壁的房間》。（圖／華納兄弟提供）

《隔壁的房間》為國際名導佩卓阿莫多瓦首部英語長片，找來奧斯卡影后茱莉安摩爾、蒂妲史雲頓精彩飆戲，日前風光入圍歐洲電影獎最佳影片、導演、編劇、女演員等四項大獎，更獲得全球媒體一致好評，時代雜誌大力讚賞「深邃且動人至深」，絕對是今年必看電影之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲茱莉安摩爾、蒂妲史雲頓《隔壁的房間》。（圖／華納兄弟提供）

▲茱莉安摩爾、蒂妲史雲頓主演《隔壁的房間》。（圖／華納兄弟提供）

西班牙名導阿莫多瓦在國際影壇極富盛名，生涯執導超過40部作品，累計斬獲超過170座獎項，今年更獲得聖賽巴斯提安影展終身成就獎肯定。新片《隔壁的房間》順利於威尼斯影展奪得大獎，成為他生涯首部三大影展最佳影片，令國際媒體大呼痛快，將本片譽為導演生涯顛峰之作。

▲茱莉安摩爾、蒂妲史雲頓《隔壁的房間》。（圖／華納兄弟提供）

▲茱莉安摩爾、蒂妲史雲頓《隔壁的房間》。（圖／華納兄弟提供）

▲《隔壁的房間》導演阿莫多瓦。（圖／華納兄弟提供）

《隔壁的房間》改編自作家西格麗德努涅斯的暢銷小說《告訴我，你受了什麼苦？》，故事描述英格麗（茱莉安摩爾飾）與瑪莎（蒂妲史雲頓飾）年輕時是好朋友，兩人曾在同一家雜誌社工作；後來英格麗成為小說作家，瑪莎則成為戰地記者，兩人各奔前程而分開。多年來她們失去聯絡，但卻在某種極端卻動人的情況下重逢，並重拾過去的友誼。電影透過兩位主角的生命故事，深刻探討友誼、生命及自我選擇的議題。

▲茱莉安摩爾、蒂妲史雲頓《隔壁的房間》。（圖／華納兄弟提供）

▲茱莉安摩爾、蒂妲史雲頓《隔壁的房間》。（圖／華納兄弟提供）

▲茱莉安摩爾、蒂妲史雲頓主演《隔壁的房間》。（圖／華納兄弟提供）

本片邀集奧斯卡得主茱莉安摩爾、蒂妲史雲頓飾演交心好友，互相陪伴、度過生命最後的時光，導演分享本片意在傳達「陪伴他人不一定要說話，更好的方式是為了傾聽，這將是人生中珍貴的一課。」兩位影后以細膩扎實的演技，精采詮釋出摯愛面臨生離死別的心路歷程，絕對令觀眾感受滿滿的療癒感。《隔壁的房間》將於11月29日全台上映。

▲茱莉安摩爾、蒂妲史雲頓《隔壁的房間》。（圖／華納兄弟提供）

▲茱莉安摩爾、蒂妲史雲頓《隔壁的房間》。（圖／華納兄弟提供）

▲茱莉安摩爾、蒂妲史雲頓主演《隔壁的房間》。（圖／華納兄弟提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

推薦閱讀

快訊／Ryu證實Yuma「去年底先劈腿」！長文揭真相：10年才出軌應佩服

快訊／Ryu證實Yuma「去年底先劈腿」！長文揭真相：10年才出軌應佩服

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」　還原私約Yuma時間軸

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」　還原私約Yuma時間軸

Yuma小王Tommy起底！曾是百萬YTR三原搭檔　現是98萬陽光網紅卻翻車

Yuma小王Tommy起底！曾是百萬YTR三原搭檔　現是98萬陽光網紅卻翻車

《影后》演潘茵茵「本來不是曾莞婷」！接戲內幕曝 她認：太多人避諱

《影后》演潘茵茵「本來不是曾莞婷」！接戲內幕曝 她認：太多人避諱

27歲霸總愛上45歲保潔阿姨！陸狗血短劇「長輩砸錢狂看」官方出手管了

27歲霸總愛上45歲保潔阿姨！陸狗血短劇「長輩砸錢狂看」官方出手管了

直擊林書豪親弟「信義區被辣妹包圍」！路人驚覺是本尊 他反應曝

直擊林書豪親弟「信義區被辣妹包圍」！路人驚覺是本尊 他反應曝

啦啦隊女神慈妹「親了」　古曜威3秒戲連拍10次

啦啦隊女神慈妹「親了」　古曜威3秒戲連拍10次

楊謹華「同框破冰」柯震東！　恩怨都因16年閨蜜蕭亞軒　

楊謹華「同框破冰」柯震東！　恩怨都因16年閨蜜蕭亞軒　

唐綺陽運勢／巨蟹感情「不想忍了」天秤想太多心好累！水瓶時來運轉

唐綺陽運勢／巨蟹感情「不想忍了」天秤想太多心好累！水瓶時來運轉

葛斯齊再爆！王定宇傳訊神秘女「拿超級照片來道歉」　怒：你很over

葛斯齊再爆！王定宇傳訊神秘女「拿超級照片來道歉」　怒：你很over

舒華回台被拍「低胸搭高鐵」！0偽裝解放細肩帶 超兇身材全看光

舒華回台被拍「低胸搭高鐵」！0偽裝解放細肩帶 超兇身材全看光

Tommy認了「去年12月開始約會Yuma」！　道歉Ryu：惡的源頭在我這

Tommy認了「去年12月開始約會Yuma」！　道歉Ryu：惡的源頭在我這

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／Ryu證實Yuma「去年底先劈腿」！長文揭真相：10年才出軌應佩服

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」　還原私約Yuma時間軸

Yuma小王Tommy起底！曾是百萬YTR三原搭檔　現是98萬陽光網紅卻翻車

《影后》演潘茵茵「本來不是曾莞婷」！接戲內幕曝 她認：太多人避諱

27歲霸總愛上45歲保潔阿姨！陸狗血短劇「長輩砸錢狂看」官方出手管了

直擊林書豪親弟「信義區被辣妹包圍」！路人驚覺是本尊 他反應曝

啦啦隊女神慈妹「親了」　古曜威3秒戲連拍10次

楊謹華「同框破冰」柯震東！　恩怨都因16年閨蜜蕭亞軒　

唐綺陽運勢／巨蟹感情「不想忍了」天秤想太多心好累！水瓶時來運轉

葛斯齊再爆！王定宇傳訊神秘女「拿超級照片來道歉」　怒：你很over

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 嚴藝文曝《影后》靈感來源！　喊話詹懷雲「變下一個許光漢」
  2. 趙少康心臟動刀休養一個月！　回歸《少康戰情室》揭陳文茜暖心舉動
  3. Tommy昔「幫Yuma夾菜」片段被挖！　Ryu真實反應曝光
  4. 侯昌明女兒赴美留學「突病倒住院」　連續高燒1周急壞他：心裡好亂
  5. YTR金針菇「AirPods離家出走」！　不解左右耳分離：想不通
  6. 鍾欣凌當五月天師妹團名取「七月鬼」！　爆楊貴媚辣臀疑被看光
  7. 雙影后聯手！茱莉安摩爾同台蒂妲史雲頓　阿莫多瓦新作金馬獲好評
  8. 金獅獎導演參加金馬影展愛上台灣　梁湘華陪逛龍山寺「算鳥卦」
  9. 等了9年！戴佩妮重返小巨蛋認「身體出狀況」　病因曝光：不太敢動
  10. 李多慧遭跟拍報警落淚「反被控違規騎車」！　團隊正面回應了

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366