雙影后聯手！茱莉安摩爾同台蒂妲史雲頓　阿莫多瓦新作金馬獲好評

記者黃庠棻／台北報導

榮獲今年威尼斯影展最佳影片金獅獎的電影《隔壁的房間》，昨（10）日於台灣金馬影展舉辦首映，獲得全場觀眾鼓掌喝采，台灣觀眾紛紛大讚「兩位主角的情誼令人動容」、「專屬大銀幕的視覺享受」、「電影色彩鮮艷大膽，非常優雅」。

▲茱莉安摩爾、蒂妲史雲頓主演《隔壁的房間》。（圖／華納兄弟提供）

《隔壁的房間》為國際名導佩卓阿莫多瓦首部英語長片，找來奧斯卡影后茱莉安摩爾、蒂妲史雲頓精彩飆戲，日前風光入圍歐洲電影獎最佳影片、導演、編劇、女演員等四項大獎，更獲得全球媒體一致好評，時代雜誌大力讚賞「深邃且動人至深」，絕對是今年必看電影之一。

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▲茱莉安摩爾、蒂妲史雲頓主演《隔壁的房間》。（圖／華納兄弟提供）

西班牙名導阿莫多瓦在國際影壇極富盛名，生涯執導超過40部作品，累計斬獲超過170座獎項，今年更獲得聖賽巴斯提安影展終身成就獎肯定。新片《隔壁的房間》順利於威尼斯影展奪得大獎，成為他生涯首部三大影展最佳影片，令國際媒體大呼痛快，將本片譽為導演生涯顛峰之作。

▲《隔壁的房間》導演阿莫多瓦。（圖／華納兄弟提供）



《隔壁的房間》改編自作家西格麗德努涅斯的暢銷小說《告訴我，你受了什麼苦？》，故事描述英格麗（茱莉安摩爾飾）與瑪莎（蒂妲史雲頓飾）年輕時是好朋友，兩人曾在同一家雜誌社工作；後來英格麗成為小說作家，瑪莎則成為戰地記者，兩人各奔前程而分開。多年來她們失去聯絡，但卻在某種極端卻動人的情況下重逢，並重拾過去的友誼。電影透過兩位主角的生命故事，深刻探討友誼、生命及自我選擇的議題。

▲茱莉安摩爾、蒂妲史雲頓主演《隔壁的房間》。（圖／華納兄弟提供）



本片邀集奧斯卡得主茱莉安摩爾、蒂妲史雲頓飾演交心好友，互相陪伴、度過生命最後的時光，導演分享本片意在傳達「陪伴他人不一定要說話，更好的方式是為了傾聽，這將是人生中珍貴的一課。」兩位影后以細膩扎實的演技，精采詮釋出摯愛面臨生離死別的心路歷程，絕對令觀眾感受滿滿的療癒感。《隔壁的房間》將於11月29日全台上映。

▲茱莉安摩爾、蒂妲史雲頓主演《隔壁的房間》。（圖／華納兄弟提供）