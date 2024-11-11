巨石強森聯手克里斯伊凡「解救聖誕老人」　台灣上映登票房冠軍！

記者黃庠棻／台北報導

《紅色一號》由《野蠻遊戲》系列導演傑克卡斯丹執導，兩大動作英雄巨石強森、克里斯伊凡領銜主演，是部宏大、層次豐富，又幽默逗趣的冒險鉅片。

▲《紅色一號》由巨石強森、克里斯伊凡主演。（圖／華納提供）

故事顛覆傳統聖誕電影，有著獨特的世界觀、奇幻生物、神話世界的設定，帶給觀眾比過往聖誕佳節電影都有趣、刺激，以及前所未有的體驗。《紅色一號》上週在台灣上映後創下票房佳績，全台開片票房近1600萬，拿下票房冠軍。

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▲《紅色一號》由巨石強森、克里斯伊凡主演。（圖／華納提供）

看過的觀眾表示「適合全家大小觀賞的聖誕電影」、「完美融合超級英雄及諜報電影，浮誇又歡樂！」、「場面精彩，題材創新卻富含純真價值，帶著超乎預期的收穫離開戲院」、「這正是我要的聖誕動作片」、「讓人再度對聖誕老人充滿信心，期待聖誕節的到來」。

▲《紅色一號》由巨石強森、克里斯伊凡主演。（圖／華納提供）



在《紅色一號》中，有史以來第一次，無法想像的事情發生了，聖誕老人（J.K.西蒙斯飾演）的傳奇北極特區慘遭心懷不軌的歹徒入侵，聖誕老人更是被人擄走。卡倫達瑞夫特（巨石強森飾）身為ELF部門指揮官，也就是紅色一號（聖誕老人的代號）的特勤維安負責人，立即與在無意中洩露聖誕老人祕密位置的始作俑者，同時也是全球最強尋人專家的傑克歐麥力（克里斯伊凡飾）一起展開救援行動。

▲《紅色一號》由巨石強森、克里斯伊凡主演。（圖／華納提供）

這對歡喜冤家被迫橫跨全球，目的在於即時將聖誕老人帶回北極，好進行他傳奇性的年度任務。他們在旅途期間，將不得不面對來自聖誕壞蛋坎卜斯（克里斯多夫黑維爾飾）、聖誕女巫葵拉（琪兒蘭席普卡飾），和邪惡雪怪三人組所帶來的重重危險。《紅色一號》2D · IMAX · D-BOX · 4DX · MX4D · Atmos · Dolby Cinema版本同步在台熱映中。