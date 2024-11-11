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胡瓜砸600萬拍頻道！官方認證「今年成長最快」　拍攝規模不輸節目

記者孟育民／台北報導

胡瓜又有新節目了！今（11日）攜手胡盈禎、胡釋安出席實境節目《胡來旅行社》記者會，他近期分身乏術，除了有外景、棚內節目還要製作歌廳秀、YouTube頻道《下面一位》，每天都被工作填滿，「一下子又要過年，所有節目都要錄存檔，時間都卡得滿滿滿，YT我已經半個月到一個月沒拍了。」

▲▼胡瓜 胡盈禎 胡釋安 實境節目 胡來旅行社 開播記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲胡瓜攜手胡盈禎、胡釋安主持實境節目《胡來旅行社》。（圖／記者屠惠剛攝）

這次三人首次一起主持節目，被問到酬勞怎麼分？胡瓜說各算個的，小禎表示：「其實一家子除以3，我們兩個比較吃香！」胡瓜坦言很難去訂實境節目的酬勞標準，「花那麼長時間，很難以量計價，《大集合》5個鐘頭就結束1集，準備時間比較少，拍Youtube也不能這樣算，Youtube現在花了大概600多萬，我們花了很多成本，但我們做得很開心，增加了很多無形的資產。」透露每次拍攝都是10幾個人在拍，規模不輸給節目。

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▲▼胡瓜 胡盈禎 胡釋安 實境節目 胡來旅行社 開播記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲胡瓜近期忙到不可開交。（圖／記者屠惠剛攝）

胡瓜經營頻道《下面一位》8個多月的時間，已經累績超過20萬訂閱，獲得Youtube官方認證，他笑說：「總公司認為我們我們速度很快，那天在講習也請我去，我旁邊都是坐2000萬點閱的，他覺得今年成長最快的是我，他說現在的YT要10萬都很難，我是不知道啦，因為我是第一次。」

▲▼胡瓜 胡盈禎 胡釋安 實境節目 胡來旅行社 開播記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲胡瓜。（圖／記者屠惠剛攝）

胡瓜說現階段花錢不是重點，但希望頻道可以做出不一樣的東西，「我一直在想要做什麽，所以花了比較多錢，這些東西不是隨隨便便，不是為了拍一集而拍，寧可不拍都不要。」

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