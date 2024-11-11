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邱火金從房仲天王⭢八點檔歌手　爆「孫女是童星」兒子還是世界冠軍

記者蔡琛儀／台北報導

有「金仲歌王」美譽的創作歌手邱火金日前在西門紅樓參加台語金曲演唱會，一連演唱〈拼落去〉、〈火金姑〉等勁歌，搭配背後的美女舞群，讓現場氣氛嗨到不行，演出結束後，女兒和小孫女還上台獻花，邱火金開心介紹：「這是我大女兒邱怡菱，師大音樂研究所畢業，在成功高中當音樂老師，還有我漂亮的孫女，是美語補習班的model，另外坐在觀眾席的兒子邱文輝，也曾參加烏克麗麗國際音樂大賽，得到世界冠軍。」

 ▲▼邱火金 。（圖／本人提供）

▲▼邱火金女兒和孫女上台獻花。（圖／本人提供）

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▲▼邱火金 。（圖／本人提供）

邱火金原本是房屋仲介業的頂流業務員，29歲就榮獲中和市優秀青年楷模，36歲更由中華民國房屋仲介公會全國聯合會所表揚的最高榮譽，全國第二屆「金仲獎」楷模，讓平日愛唱歌的他因此有「金仲歌王」的美譽，此外他也自己創作了數首歌曲，將自己的人生經歷全寫進歌裡。

邱火金以一首〈拼落去》成為八點檔《天道》片頭曲，也在另一部八點檔《追分成功》中成為片尾金曲MV，邱火金表示「只要心懷夢想、願意打拼，要相信伸手真的就能碰到天」。 另外更以自己親身經歷譜寫〈火金姑〉，他自嘲自己肚子圓圓、極有親和力的他，就像「火金姑」（台語螢火蟲）一樣，燃燒自己、照亮別人，更像喜愛幫助鄰里、造福鄉親的他一樣，邱火金說：「平時大家都用台語叫我『火金哥』，給我靈感寫下這首〈火金姑〉。」

▲▼邱火金 。（圖／本人提供）

▲邱火金有「金仲歌手」之稱 。（圖／本人提供）

邱火金引以為傲的三名子女皆是音樂系研究所畢業，原本計劃讓孩子們成為歌星，但後來都選擇從事音樂教學，自己因爲很喜愛唱歌，以歌會友，逐漸實現了自己的明星夢，全家人都十分熱愛音樂。

日前邱火金受台北演藝工會理事長曹雨婷的邀請，於西門町紅樓舉辦的「台語金曲夜」演唱，家中三位子女還做演唱會的LED加油牌，女兒及孫女還特地上台獻花，女兒表示這是爸爸第一次正式的演唱會，覺得爸爸唱歌及舞台表現進步很多，「我們以你為榮！」。邱火金演出後，更在臉書寫：「謝謝大女兒幫我記錄今天晚上的表演，唱三首歌，換了兩套衣服，加上四位美麗的舞群伴舞，讓我感覺自己像Super star。」

▲▼邱火金 。（圖／本人提供）

▲邱火金。（圖／本人提供）

對於這次演出，他也表示：「這次非常感謝台北演藝工會的理事長曹雨婷，這是我初次與曹雨婷理事長合作，久聞曹理事長的認真專業，以及對每位藝人表演的嚴格要求，這次的合作讓我深刻的感受她的用心，非常令人敬佩！讓我們這場演唱會圓滿成功，來賓對此次表演讚不絕口，希望還有會有更多機會與她合作。」

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