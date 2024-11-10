獵鷹升格二代《美國隊長》來了！　哈里遜福特首度加入漫威宇宙

記者黃庠棻／台北報導

漫威電影宇宙最新驚喜鉅作《美國隊長：無畏新世界》將於2025年2月12日開春震撼大銀幕！最新精彩預告驚爆登場，美國隊長將與紅浩克在大銀幕對決。獵鷹升級二代美隊，嶄新利刃翅膀造型帥翻天，更迎面槓上已貴為總統的羅斯將軍。

▲漫威影業《美國隊長：無畏新世界》全新海報。（圖／漫威影業提供）

《美國隊長：無畏新世界》從開拍前便早是漫威死忠影迷心目中，明年必看電影，最新預告更令全球觀眾期待指數破表，二代美國隊長槓上如今蔚為美國總統的「浩克死對頭」羅斯將軍，更要和首度現身的神秘「紅浩克」決一死戰，刺激動作場面和角色酷炫指數都更勝以往。

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▲《美國隊長：無畏新世界》預告片曝光。（圖／翻攝自YouTube／MarvelTW）



原為美隊最佳搭檔並順理成章成為二代美隊的獵鷹由安東尼麥基飾演，除了身兼扛起系列的重責大任，還要和跨世代經典巨星「福伯」哈里遜福特對戲，然而原本戰戰兢兢的他，與福伯第一天共事緊張感便一掃而空，原因是福伯實在太真誠、太酷，除了不顧形象出口成「髒」，甚至一直拼命忘詞，讓麥基開玩笑說「他真是遜透了！」

▲《美國隊長：無畏新世界》預告片曝光。（圖／翻攝自YouTube／MarvelTW）



哈里遜福特首度加入漫威電影宇宙，且這次卸除超級經典巨星的擔子，接下已故影帝威廉赫特的棒子、飾演當上總統的羅斯將軍，令英雄形象深植人心的他，這次反過來變成超級英雄死對頭，但也因而過足戲癮、令觀眾更加看見他身為「演員」的一面。漫威電影宇宙驚喜開春鉅作《美國隊長：無畏新世界》，將於2025年2月12日震撼大銀幕。

▲《美國隊長：無畏新世界》預告片曝光。（圖／翻攝自YouTube／MarvelTW）



《美國隊長》全新系列篇章，嶄新時代正式開啟，在「元老美國隊長」史蒂夫羅傑斯功成身退後，原本美隊得力助手「獵鷹」山姆威爾森受羅傑斯的推崇繼位，成為最新一任美國隊長。然而山姆一接手，便迎頭對上如今蔚為總統的羅斯將軍，檯面上友好的兩人其實背後似乎暗藏著未知的陰謀，更加險惡的敵人卻還在前頭等著他們，在新世界新秩序衝突升級下，他能否奮力扛起盾牌。

▲《美國隊長：無畏新世界》出現新反派紅浩克。（圖／翻攝自YouTube／MarvelTW）