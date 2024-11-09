Jessi最終結果無嫌疑！同行歌手遭移送地檢　韓網：形象已受損

記者張筱涵／綜合報導

Jessi於10月中被爆出疑似放任同伴對18歲男粉施暴而遭指控，她出面解釋並不認識施暴者，也會盡力協助受害者找到犯人。不過仍以被告身分調查，最終結果8日曝光為無嫌疑。

▲Jessi捲入同行者向18歲男粉施暴案。（圖／翻攝自Instagram／Jessi、YouTube／JTBC）



綜合韓媒報導，首爾江南警察署於7日宣布，認為難以證明Jessi有隱匿或協助逃避罪犯的嫌疑，因此決定不將案件移交檢察院。與Jessi一同被立案調查的另一名同伴也獲得相同的處置結果，兩人均被判定無嫌疑。

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該事件發生在9月29日凌晨，當時一名粉絲在首爾江南區的狎鷗亭洞向Jessi要求合影，隨後發生了衝突。Jessi的同伴之一、饒舌歌手Koala則被以施暴嫌疑被移交至首爾中央地檢署，另一名涉嫌施暴後逃往海外的外籍人士A某則遭到警方通緝，並被國際刑警組織（Interpol）列入追捕名單。

Jessi於上月16日以嫌疑人身份接受了警方調查，並聲稱與施暴者「當日才首次見面」，雖然她曾試圖阻止暴行，但隨即離開現場，這一行為引發網友批評並遭到提告。警方最終認定Jessi無罪，排除了她在本事件中的任何刑事責任，但她的形象已經受到龐大影響。

網友們都表示「形象影響太大了，應該有好一陣子都沒辦法活動」、「她只是形象受損，沒有犯罪，這個結果是理所當然的」、「其實從一開始就不是以她有罪的角度來批評，而是道德形象」、「雖然無罪，但這件事情會跟著她一輩子」。