千人接機、無人推擠！泰女女CP「LingOrm」抵台　粉絲親自送入洞房

記者蕭采薇/台北報導

超人氣泰國女女CP「LingOrm」7日為首次在台見面會抵台,桃園機場入境大廳聚集近千名粉絲,但秩序良好,現在沒有推擠和失控的尖叫,只有給LingOrm滿滿的愛和支持,連泰國工作人員都忍不住拍下這個畫面,並寫下:「今天是美麗的一天,但明天會更美好。」

▲超人氣泰國女女CP「LingOrm」,被譽為是「GL天花板」。(圖/翻攝自官方IG)

LingOrm以百合(GL)泰劇《我們的秘密》(The Secret of Us)走紅,港泰混血的Ling ling(鄺玲玲)和星二代的新生代演員Orm(可恩娜帕·瑟塔拉達那彭,華人名:陳美鈴)組成。兩人的高顏值和揪心的故事吸引了大批粉絲關注,被譽為是「GL天花板」。

Ling ling和Orm相差7歲,但年齡的差距不但沒有代溝,反而讓兩人的互動更有種反差萌的醍醐味,加上兩人時不時在社群和現實的親密互動,總讓粉絲大喊:「這對不結婚很難收場!」

▲超人氣泰國女女CP「LingOrm」互動火花滿滿。(圖/翻攝自官方IG)



LingOrm首度來台,7日吸引大批粉絲接機,齊聚在機場入境大廳,一同呼喊著:「LingOrm!LingOrm!」並且相當有秩序,現場無人推擠,展現出台灣粉絲的高水準,Ling ling和Orm臉上也露出驚喜的表情,在台灣的第一時間就留下好印象。就連影片在Threads傳開後,也不少原本不認識她們的網友好奇詢問:「請問她們是哪組藝人?真的好漂亮!」

▲超人氣泰國女女CP「LingOrm」首次來台舉辦見面會,近千人到場接機。(圖/翻攝自X/S9T Concert)

「LingOrm」在台灣的首次見面會儘管以8488元的最高票價,再次刷新泰星見面會的高標,但門票依然秒殺,更多的是搶不到票的向隅粉絲。兩人8日也一同前往見面會地點,不同於其他明星直接驅車進入停車場,LingOrm選擇在場外下車和粉絲打招呼,並在列隊歡迎中手牽手走進場館,頗有「送入洞房」的既視感。

▲「LingOrm」刻意在會場外下車,親切和等候的粉絲打招呼。(圖/翻攝自X/S9T Concert)

LingOrm在泰劇《我們的秘密》飾演曾經因不得已的原因分手,卻依然愛著對方的前戀人。虐心的故事讓劇迷隨著揪心,大尺度的盡頭更令人看了臉紅心跳。兩人也已宣佈二搭,將再次一起演出GL 泰劇《Only You》,曝光的劇照已經粉紅泡泡滿滿,令粉絲相當期待。

Today is a beautiful day, but tomorrow will be even more beautiful. Thank you My Love#LingOrmFMinTAIPEI#DearMyLoveTAIPEI#หลิงออม #LingOrm#我們的秘密 #S9T pic.twitter.com/UWjW5TMEno