千人接機、無人推擠！泰女女CP「LingOrm」抵台　粉絲親自送入洞房

記者蕭采薇／台北報導

超人氣泰國女女CP「LingOrm」7日為首次在台見面會抵台，桃園機場入境大廳聚集近千名粉絲，但秩序良好，現在沒有推擠和失控的尖叫，只有給LingOrm滿滿的愛和支持，連泰國工作人員都忍不住拍下這個畫面，並寫下：「今天是美麗的一天，但明天會更美好。」

▲超人氣泰國女女CP「LingOrm」，被譽為是「GL天花板」。（圖／翻攝自官方IG）

LingOrm以百合（GL）泰劇《我們的秘密》（The Secret of Us）走紅，港泰混血的Ling ling（鄺玲玲）和星二代的新生代演員Orm（可恩娜帕·瑟塔拉達那彭，華人名：陳美鈴）組成。兩人的高顏值和揪心的故事吸引了大批粉絲關注，被譽為是「GL天花板」。

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Ling ling和Orm相差7歲，但年齡的差距不但沒有代溝，反而讓兩人的互動更有種反差萌的醍醐味，加上兩人時不時在社群和現實的親密互動，總讓粉絲大喊：「這對不結婚很難收場！」

▲超人氣泰國女女CP「LingOrm」互動火花滿滿。（圖／翻攝自官方IG）



LingOrm首度來台，7日吸引大批粉絲接機，齊聚在機場入境大廳，一同呼喊著：「LingOrm！LingOrm！」並且相當有秩序，現場無人推擠，展現出台灣粉絲的高水準，Ling ling和Orm臉上也露出驚喜的表情，在台灣的第一時間就留下好印象。就連影片在Threads傳開後，也不少原本不認識她們的網友好奇詢問：「請問她們是哪組藝人？真的好漂亮！」

▲超人氣泰國女女CP「LingOrm」首次來台舉辦見面會，近千人到場接機。（圖／翻攝自X／S9T Concert）

「LingOrm」在台灣的首次見面會儘管以8488元的最高票價，再次刷新泰星見面會的高標，但門票依然秒殺，更多的是搶不到票的向隅粉絲。兩人8日也一同前往見面會地點，不同於其他明星直接驅車進入停車場，LingOrm選擇在場外下車和粉絲打招呼，並在列隊歡迎中手牽手走進場館，頗有「送入洞房」的既視感。

▲「LingOrm」刻意在會場外下車，親切和等候的粉絲打招呼。（圖／翻攝自X／S9T Concert）

LingOrm在泰劇《我們的秘密》飾演曾經因不得已的原因分手，卻依然愛著對方的前戀人。虐心的故事讓劇迷隨著揪心，大尺度的盡頭更令人看了臉紅心跳。兩人也已宣佈二搭，將再次一起演出GL 泰劇《Only You》，曝光的劇照已經粉紅泡泡滿滿，令粉絲相當期待。