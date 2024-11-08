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李雅英大巨蛋重現超甜三振舞　「啦啦隊AI」李珠珢瘋傳來台？她說了

記者吳睿慈／台北報導

南韓「國民表妹」李雅英8日出席炸雞品牌活動現身台北大巨蛋地下2樓商圈，她近來忙於籃球開幕式啦啦隊練習，看到大批民眾到場給予支持，現場感謝粉絲的應援，更重現「30秒三振舞」，獲得全場掌聲。而近日，「啦啦隊AI」李珠珢被爆已經與經紀公司APEX解約，據悉她考慮國外活動，李雅英被問及此事，她微婉表示「不清楚此事」，至於她本人的未來動向，她正面回應「我也在等待機會」。

▲李雅英出席炸雞BHC品牌登台記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲李雅英為炸雞品牌擔任一日店長活動。（圖／記者林敬旻攝）

李雅英現場重現「30秒三振舞」，她被問到是否有關心2024世界棒球12強賽事，南韓派出「4大金釵」啦啦隊陣容，其中的李妍珍被封為是「李雅英接班人」，她則回應：「我還沒有看到名單。」而棒球界盛傳「啦啦隊AI」李珠珢解約經紀公司，有望朝海外發展，李雅英也正面回答：「不清楚此事。」

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▲李雅英出席炸雞BHC品牌登台記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲李雅英被問及李珠珢坦言不清楚。（圖／記者林敬旻攝）

李雅英在台活動近1年，交到不少知心好友，她與隊長小楓感情要好，日前小楓還到韓國找她玩，「只是行程有點緊湊，那時候我沒有帶她們去吃吃喝喝，主要就是拍拍照這樣。」

▲李雅英出席炸雞BHC品牌登台記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲李雅英過去跳「32撞舞」掀起風潮，親自揭曉秘辛。（圖／記者林敬旻攝）

而她過去跳的「32撞舞」掀起風潮，被問及跳舞部分的秘訣嗎？她謙虛表示「我是在韓國看影片學的，細節的部分跟其他人有點不一樣，我比其他人撞得更大力，搞不好是我跳錯了也不一定」。她坦言右手肩膀有舊傷，李雅英坦言跳的時候會有「喀喀」聲，但她很敬業，笑著回答：「沒關係的！」

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