小孟老師／11月11日星座運勢　水瓶座讚啊！雙11血拚「還有豔遇」

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：引領組織轉型
感情：單身者易艷遇
財運：財務心想事成
幸運色：淡藍色
貴人：牡羊
小人：巨蟹
工作：勇攀高峰良機
感情：提升自己形象
財運：做好風險控制
幸運色：咖啡色
貴人：天秤
小人：牡羊
工作：建立完善制度
感情：對愛感動不已
財運：投資理財機靈
幸運色：白色
貴人：雙魚
小人：金牛
【土象星座】
工作：完成現有任務
感情：花好月圓愛心
財運：提高理財技能
幸運色：橙色
貴人：處女
小人：射手
工作：興趣成為工作
感情：肯大方好相處
財運：正財穩當入帳
幸運色：玫瑰色
貴人：射手
小人：雙子
工作：努力帶來希望
感情：貼心細節溫馨
財運：投資等待時機
幸運色：咖啡色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
【水象星座】
工作：通曉職場秘訣
感情：展現自己才藝
財運：瞭解趨勢行情
幸運色：亮紅色
貴人：金牛
小人：天蠍
工作：衡量自我價值
感情：懂得適度溝通
財運：可以安心投資
幸運色：淡藍色
貴人：雙子
小人：天秤
工作：實現共贏機制
感情：歡欣鼓舞盛會
財運：勤奮努力賺錢
幸運色：玫瑰色
貴人：獅子
小人：處女
【火象星座】
工作：提升專業知識
感情：收到愛情禮物
財運：瞭解財富價值
幸運色：大紅色
貴人：天蠍
小人：獅子
工作：提高產品品質
感情：愛情甜美體貼
財運：正確消息情報
幸運色：黑色
貴人：魔羯
小人：雙魚
工作：推動企業轉型
感情：計畫美夢成真
財運：偏財運頗為旺
幸運色：亮紅色
貴人：水瓶
小人：魔羯
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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