《擅長捉弄人的高木同學》真人版電影　相隔10年再續最純粹的青春愛戀

文／人物誌

每當提到校園愛情喜劇漫畫，便不得不提到山本崇一朗所創作的《擅長捉弄人的高木同學》，漫畫內容講述13歲的女學生高木，日常中最喜歡做的事，便是捉弄鄰桌男學生西片，在捉弄與被捉弄的關係間，二人漸生情愫的浪漫喜劇；隨著動畫的推出，知名聲優《我推的孩子》高橋李依、《進擊的巨人》梶裕貴為女、男主角獻聲，更使作品人氣推上高峰。

2024年4月，由TBS電視台製作的「真人電視劇版」開始播送，臺灣部分則能使用Netflix進行收視；電視劇版由月島琉衣和黑川想矢擔任主角，該二位童星亦正處於國中階段，年齡與形象完美契合角色設定。2024年10月4日，接續電視劇版的「真人電影版」在臺上映，故事設定在高木、西片自分離十年之後，二人再度於國中母校相遇的原創故事。

▲《擅長捉弄人的高木同學》真人版電影。（圖／《擅長捉弄人的高木同學 電影版》劇照，下同）

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無厘頭校園浪漫喜劇，搖身一變化為清新浪漫的青春紀實



《擅長捉弄人的高木同學電影版》卡司陣容的部分，由《我是千尋》今泉力哉擔綱影集版、電影版導演，並由永野芽郁、高橋文哉出演成年的高木、西片，且請來近年聲勢大漲的女歌手Aimer獻唱主題曲〈遥か〉。從動畫走到真人版，動畫原本為略帶無厘頭的校園浪漫喜劇，搖身一變成了寫實且筆觸細膩的青春紀實，以淡雅色彩、明亮畫面的日系濾鏡，平靜且緩慢的框住兩人的時間，柔和地訴說其中的小小愛戀。

根據劇迷回饋，真人版的改動既能保留原作精髓，又能以日本影劇獨有的敘事方式，來提升整部作品的層次，滿足了觀眾對於理想校園愛戀的想像。為了能夠忠實還原原作設定，真人版劇組遠赴作者的家鄉「小豆島」進行拍攝，永野芽郁亦梳起能夠露出整個額頭的中分造型，完美還原角色的髮型設計，加上古靈精怪中帶有知性的演出，完美說服觀眾她就是25歲的高木同學。

「我渴望回到的，是你的身邊。」



在西片畢業十年之後，選擇回到國中母校擔任體育老師，並定期與昔日同窗聚餐以保持聯繫；一日，西片受託指導新進實習教師，正當西片尚在茫然之時，躲在掃具櫃中的女子跳出並嚇得西片又坐或跌，因為眼前的女子正是十年未見的高木同學。相隔十年再次相遇，高木喜歡捉弄西片的個性未有改變，這次主動選擇回到西片身邊，高木便決定將內心想法誠實表達予西片。

電影除了純愛情節令人嚮往，也進一步探討了「告白」行為的好壞，真實表達情意有時反而對雙方都是種傷害，由此反思愛戀關係中對彼此的體諒，也正是此困擾著高木該如何傳達她對西片的情意。片尾提及，兩人的感情光是愛不足以維持的，而是靠著「捉弄與被捉弄的關係」這種獨特的連結，使雙方在相伴時感到無比雀躍，比起獨處時的自由，更喜歡有對方陪伴時的笑容，將千言萬語的愛以簡單的方式陳述，也正是這部電影讓人有所共鳴的原因吧。

《擅長捉弄人的高木同學 電影版》於10月4日上映全台影院，如今場次已漸趨減少，想要從大銀幕品味最為純粹的青春愛戀，可要抓緊機會了呢！

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