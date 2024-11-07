ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《黑白》李英淑欠錢訴訟達17件　受害者悲控「陰險手段」：還多付錢

記者吳睿慈／綜合報導

南韓69歲大廚李英淑近來參與《黑白大廚》聲名大噪，她過去曾拿下《韓食大賽2》優勝，在節目裡長相慈祥、為人親切，怎料，她遭到爆料其實是欠債者，多年前借了韓幣1億元（約台幣250萬元）拖欠不還，受害者憤而向媒體爆料，公開她的高明手段，光是債務訴訟就高達17件，韓網詫異。

▲▼ 《黑白》李英淑遭爆欠錢不還，如今出演費被扣押。（圖／翻攝自Netflix）

▲《黑白大廚》李英淑遭爆欠錢不還，如今出演費被扣押。（圖／翻攝自Netflix）

一名爆料者A透露，爸爸於2010年4月借給李英淑韓幣1億元，他直到爸爸2011年7月去世後才發現借據，他向李英淑討回債務，對方卻死不認帳，表示已經透過現金、支票等方式償還，但其實根本沒還，官司至今一拖就拖了14年。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不僅如此，韓媒YTN還因此發現李英淑身上背了多達17件債務訴訟，其中還包含3件因李英淑沒能力償還，訴訟遭到取消的狀況。爆料者A憤恨地表示，李英淑手段高明，利用向自己的父親所借的1億購買土地，並把部分土地權轉讓給女兒，同時向法院申請假扣押。

爆料者A為了保護屬於自己的資產，被逼得進行3次拍賣，沒想到3次得標成功者皆為李英淑女兒，而A一家人所收回的分潤只有韓幣4200多萬元（約台幣105萬元），且李英淑未履行償還其他債務，使得A還得多支出韓幣4800萬元（約台幣120萬元）的金額。

▲▼ 《黑白》李英淑欠錢訴訟達17件　受害者悲控「陰險手段」：還多付錢。（圖／翻攝自Netflix、《韓食大賽2》YouTube）

▲爆料者指稱李英淑債務欠了10年，對方手段很高明，現名下沒任何財產，欠款難討。（圖／翻攝自《韓食大賽2》YouTube）

經過多次複雜的法律訴訟，A早已萬念俱灰，沒想到2018年偶然看到李英淑在電視上出現，後來才知道對方2014年參加《韓食大戰2》並獲得了韓幣1億獎金，看著欠債者李英淑事業越發順利，讓他悲憤不已，最終決定公開這段過往。

然而李英淑現名下沒有任何財產，所有財產都在女兒那裡，A討不回任何錢，最終只能透過法院扣押她的《黑白大廚》出演費1億元。對此，李英淑方面回應「確實有借錢，但已經償還一部分了」，雙方認知明顯有出入，各說各話。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

YTR晨晨突收道歉私訊：蠻驚訝！　「離開賤葆后宮」心聲全說了

YTR晨晨突收道歉私訊：蠻驚訝！　「離開賤葆后宮」心聲全說了

謝和弦開嗆婚紗公司！　愛妻被無視不忍了…砲轟「真的是大爛人」

謝和弦開嗆婚紗公司！　愛妻被無視不忍了…砲轟「真的是大爛人」

楊謹華曬19歲舊照「牽手劉德華」　網一看激動：最美女主角！

楊謹華曬19歲舊照「牽手劉德華」　網一看激動：最美女主角！

孫生見媽媽出獄「速幫處理起居」！　無奈：她養我到小學，我養她一生

孫生見媽媽出獄「速幫處理起居」！　無奈：她養我到小學，我養她一生

張書豪被懷疑是Gay！　網揪「求婚影片不對勁」釣出正宮歐陽妮妮

張書豪被懷疑是Gay！　網揪「求婚影片不對勁」釣出正宮歐陽妮妮

阮經天戀愛了「美女女友正面曝光」！連2天帶回家爆同居　貼心全接送

阮經天戀愛了「美女女友正面曝光」！連2天帶回家爆同居　貼心全接送

60萬人瘋搶YOASOBI小巨蛋門票！天選之人結果出爐　繳費期限到這天

60萬人瘋搶YOASOBI小巨蛋門票！天選之人結果出爐　繳費期限到這天

《黑白大廚》韓食大師「出演費」遭扣押！　欠債14年不還

《黑白大廚》韓食大師「出演費」遭扣押！　欠債14年不還

柯震東出席曾馨瑩生日趴「同框一票大咖」　1動作被抓包本人親回

柯震東出席曾馨瑩生日趴「同框一票大咖」　1動作被抓包本人親回

YTR尼克星狂追F級辣模「1天就被甩」！　心碎開直播發聲：別當朋友了

YTR尼克星狂追F級辣模「1天就被甩」！　心碎開直播發聲：別當朋友了

妻子高過他一顆頭！曹世鎬踮腳才親得到　網驚：180cm？身高差曝光

妻子高過他一顆頭！曹世鎬踮腳才親得到　網驚：180cm？身高差曝光

瑀熙公開「拍短影片真實收入」！　本人認證背後秘辛：水很深

瑀熙公開「拍短影片真實收入」！　本人認證背後秘辛：水很深

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

YTR晨晨突收道歉私訊：蠻驚訝！　「離開賤葆后宮」心聲全說了

謝和弦開嗆婚紗公司！　愛妻被無視不忍了…砲轟「真的是大爛人」

楊謹華曬19歲舊照「牽手劉德華」　網一看激動：最美女主角！

孫生見媽媽出獄「速幫處理起居」！　無奈：她養我到小學，我養她一生

張書豪被懷疑是Gay！　網揪「求婚影片不對勁」釣出正宮歐陽妮妮

阮經天戀愛了「美女女友正面曝光」！連2天帶回家爆同居　貼心全接送

60萬人瘋搶YOASOBI小巨蛋門票！天選之人結果出爐　繳費期限到這天

《黑白大廚》韓食大師「出演費」遭扣押！　欠債14年不還

柯震東出席曾馨瑩生日趴「同框一票大咖」　1動作被抓包本人親回

YTR尼克星狂追F級辣模「1天就被甩」！　心碎開直播發聲：別當朋友了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李英淑, 黑白大廚

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《黑白》李英淑欠錢訴訟達17件　受害者悲控「陰險手段」：還多付錢
  2. 12強台韓準備開打！韓啦啦隊派四大金釵　美魔女＋23歲李雅英接班人
  3. 山本由伸約會「世界百大美女」！女方被挖情史…與山下智久爆緋聞
  4. 60萬人瘋搶YOASOBI小巨蛋門票！天選之人結果出爐　繳費期限到這天
  5. 才剛當媽！《百靈果》凱莉宣布喜訊　「喜劇圈少女性演員」一句話給建議
  6. 閃婚富少卻破產！　《瑯琊榜》劉濤「5年拍25部戲」還清14億
  7. 媽媽突提到「少了一個朴有天有點難過⋯」　金在中、金俊秀當場慌張
  8. 57歲林美秀認了「進廠維修」！　成果曝...小14歲老公驚：換一個老婆
  9. 黛咪摩爾全裸挑戰《懼裂》　最血腥也最痛的現世寓言
  10. 妻子高過他一顆頭！曹世鎬踮腳才親得到　網驚：180cm？身高差曝光

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366