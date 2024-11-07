《黑白》李英淑欠錢訴訟達17件　受害者悲控「陰險手段」：還多付錢

記者吳睿慈／綜合報導

南韓69歲大廚李英淑近來參與《黑白大廚》聲名大噪，她過去曾拿下《韓食大賽2》優勝，在節目裡長相慈祥、為人親切，怎料，她遭到爆料其實是欠債者，多年前借了韓幣1億元（約台幣250萬元）拖欠不還，受害者憤而向媒體爆料，公開她的高明手段，光是債務訴訟就高達17件，韓網詫異。

▲《黑白大廚》李英淑遭爆欠錢不還，如今出演費被扣押。（圖／翻攝自Netflix）



一名爆料者A透露，爸爸於2010年4月借給李英淑韓幣1億元，他直到爸爸2011年7月去世後才發現借據，他向李英淑討回債務，對方卻死不認帳，表示已經透過現金、支票等方式償還，但其實根本沒還，官司至今一拖就拖了14年。

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不僅如此，韓媒YTN還因此發現李英淑身上背了多達17件債務訴訟，其中還包含3件因李英淑沒能力償還，訴訟遭到取消的狀況。爆料者A憤恨地表示，李英淑手段高明，利用向自己的父親所借的1億購買土地，並把部分土地權轉讓給女兒，同時向法院申請假扣押。

爆料者A為了保護屬於自己的資產，被逼得進行3次拍賣，沒想到3次得標成功者皆為李英淑女兒，而A一家人所收回的分潤只有韓幣4200多萬元（約台幣105萬元），且李英淑未履行償還其他債務，使得A還得多支出韓幣4800萬元（約台幣120萬元）的金額。

▲爆料者指稱李英淑債務欠了10年，對方手段很高明，現名下沒任何財產，欠款難討。（圖／翻攝自《韓食大賽2》YouTube）



經過多次複雜的法律訴訟，A早已萬念俱灰，沒想到2018年偶然看到李英淑在電視上出現，後來才知道對方2014年參加《韓食大戰2》並獲得了韓幣1億獎金，看著欠債者李英淑事業越發順利，讓他悲憤不已，最終決定公開這段過往。

然而李英淑現名下沒有任何財產，所有財產都在女兒那裡，A討不回任何錢，最終只能透過法院扣押她的《黑白大廚》出演費1億元。對此，李英淑方面回應「確實有借錢，但已經償還一部分了」，雙方認知明顯有出入，各說各話。