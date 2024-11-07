妻子高過他一顆頭！曹世鎬踮腳才親得到　網驚：180cm？身高差曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓主持人曹世鎬從喜劇演員出道，他近幾年來與「國民MC」劉在錫組成多檔節目。他1月認愛小9歲女友，10月舉辦婚禮，邀請900多位親朋好友到場，逗趣的是，妻子身高比他還高，他為此踮腳親向老婆的照片引起瘋傳，女方身高掀起討論，有網友猜測「妻子看起來有180公分」，對此，他近日正面給予答案，為觀眾解惑。

▲妻子高過他一顆頭，曹世鎬婚禮當天踮腳才親到。（圖／翻攝自朴信惠IG）



曹世鎬在婚禮當天踮起腳親小9歲女友的照片瘋傳，夫妻倆後來蜜月時，也曾被路人拍下巧遇照，女方整整高出他一顆頭，身高因此掀起熱烈討論，不少人驚呼「沒想到女生這麼高」、「看起來有180公分了」、「妻子感覺很高」，妻子身高成謎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲曹世鎬與妻子蜜月旅行時被拍到，女生與他有身高差。（圖／翻攝自tvN）



對此，曹世鎬6日在節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》上正面給予回應，他笑喊「有留言說妻子的身高180公分，正確的身高是174.5公分，確實是比我高，但不是180公分」，解答了觀眾的疑惑。

▲曹世鎬妻子瘋傳身高有180公分。（圖／翻攝自tvN）



▲曹世鎬親自解釋妻子只有174.5公分。（圖／翻攝自tvN）



事實上，曹世鎬過去曾實際身高只有166.9公分，他與妻子相差近8公分，結婚當天為配合女生身高，他的皮鞋裡還墊了鞋墊，使得女方視覺效果看起來超過180公分，兩人的身高差也引起粉絲熱烈討論，直呼「很可愛的身高差」、「兩個人很登對」。