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前主播獻人生第一次！　蕭彤雯PO文洩真實年齡…網驚：不敢相信

記者陳芊秀／綜合報導

前主播蕭彤雯經常在社群平台分享生活點滴，近日透露自己人生第一次接種公費流感疫苗，並幽默地稱這是政府送的50歲禮物。而她意外透露年紀，令網友更震驚「一直以為妳不到40歲……」。

▲▼蕭彤雯獻出人生第一次打公費流感疫苗。（圖／翻攝自臉書／蕭彤雯）

▲蕭彤雯獻出人生第一次，打公費流感疫苗。（圖／翻攝自臉書／蕭彤雯）

蕭彤雯昨日（6）提到，11月1日起，50歲以上的民眾可以接種公費流感疫苗，而公費新冠疫苗則開放全民，年滿6個月以上的人即可接種。照片中她身穿白色蕾絲上衣，手臂上有棉花繃帶，似乎剛打完疫苗針劑，另一張則是她打流感疫苗的收據，Hashtag「左流右肺你打了沒？」指的是兩種不同疫苗可同時、不同部位接種。網友紛紛留言說：「不敢相信妳可以打公費了」、「看起來不像符合資格」、「一直以為妳不到40歲」。

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▲▼蕭彤雯獻出人生第一次打公費流感疫苗。（圖／翻攝自臉書／蕭彤雯）

▲蕭彤雯曬打疫苗收據。（圖／翻攝自臉書／蕭彤雯）

蕭彤雯從主播轉戰電台主持，過去在2021年的健康檢查中，發現罹患肺腺癌0期，幸運的是立即接受手術，現在已恢復健康。她也提醒大家，及早發現肺腺癌的方法是進行低劑量電腦斷層掃描（LDCT），如果有持續咳嗽、氣喘或胸痛等症狀，應立即就醫。

▲▼蕭彤雯獻出人生第一次打公費流感疫苗。（圖／翻攝自臉書／蕭彤雯）

▲蕭彤雯非常重視健康。（圖／翻攝自臉書／蕭彤雯）

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