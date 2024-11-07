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李珠珢動向成謎！最新中空應援片掀熱潮　網狂喊：肉肉很可愛

啦啦隊員李珠珢人氣旺，不少台灣粉絲希望她來台發展。（翻攝IG@my._.chuuu）

▲啦啦隊員李珠珢人氣旺，不少台灣粉絲希望她來台發展。（圖／翻攝自IG）

圖文／鏡週刊

南韓啦啦隊女神李珠珢，甜美笑容與精緻五官宛如洋娃娃，擄獲無數粉絲的心。因「三振舞」爆紅後，人氣更是居高不下。因美到被譽為「啦啦隊AI」的她卻突然消失在球場邊，讓粉絲們心急如焚。如今傳出她已與經紀公司解約，未來動向成謎。韓媒《MyDaily》報導，李珠珢考慮積極拓展海外發展，讓不少台灣粉絲期待不已。

李珠珢跳應援時露出腰間肉，較先前纖瘦體型圓潤。（翻攝IG@sporty.mango）

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▲李珠珢跳應援時露出腰間肉，較先前纖瘦體型圓潤。（翻攝IG@sporty.mango）

因「出局舞」風靡全網的啦啦隊女神李珠珢海內外人氣爆棚，先前傳出台灣挖角消息還引起韓國粉絲爆氣，近日傳出她暫別球場，已與經紀公司解約，未來動向格外引起外界關注，部分台灣粉絲更是敲碗：「拜託來台發展吧！」

李珠珢因三振舞應援爆紅，傳出她與經紀公司已經解約。（翻攝IG@my._.chuuu）

▲李珠珢因三振舞應援爆紅，傳出她與經紀公司已經解約。（翻攝IG@my._.chuuu）

雖然李珠珢目前暫時休息，但她的魅力依舊不減，應援影片總是能掀起熱潮，最近網上一段應援影片再次成為焦點，影片中，黑髮的她看起來清純可愛，還露出白嫩腰間肉，身形似乎有點微圓潤，但粉絲絲毫不減喜愛，直誇「可愛度爆表」、「肉肉很可愛」，還有人則認為網友太苛刻，「她明明很瘦，幹嘛講人家肉肉的啊」、「這是褲子太緊 明明超瘦」。


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