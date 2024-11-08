小孟老師／11月8日星座運勢　電影哪部好看？處女會知道

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：提高專業技能
感情：愛情運勢提升
財運：外地求財順利
幸運色：橘色
貴人：處女
小人：巨蟹
工作：找到創新方案
感情：渴望暫時單身
財運：努力研究股票
幸運色：棕色
貴人：魔羯
小人：處女
工作：交際適時讚美
感情：相互體諒感恩
財運：穩妥投資理財
幸運色：玫瑰色
貴人：天蠍
小人：射手
【土象星座】
工作：技能有望提升
感情：交友積累人脈
財運：得到投資時機
幸運色：黃色
貴人：雙魚
小人：金牛
工作：事業策略成功
感情：逃避價值問題
財運：控制降低成本
幸運色：棕色
貴人：獅子
小人：雙魚
工作：拓展業務合作
感情：和戀人看電影
財運：財富充裕幸福
幸運色：灰色
貴人：水瓶
小人：雙子
【水象星座】
工作：珍惜眼前成就
感情：放鬆心情等待
財運：擇優投資風險
幸運色：粉紅色
貴人：天秤
小人：獅子
工作：職場效益提升
感情：雙方相處愉悅
財運：靈活掌握賺錢
幸運色：橘色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
工作：堅持自我原則
感情：關心照顧親友
財運：美好財運回流
幸運色：粉紅色
貴人：金牛
小人：牡羊
【火象星座】
工作：加強內部溝通
感情：集體合作共贏
財運：交給理專規劃
幸運色：粉紅色
貴人：射手
小人：魔羯
工作：了解競爭對手
感情：意外遇見愛情
財運：瞭解投資方向
幸運色：淡藍色
貴人：雙子
小人：天秤
工作：廣招賢能人士
感情：沉浸浪漫約會
財運：高額投資獲利
幸運色：黑色
貴人：牡羊
小人：天蠍
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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