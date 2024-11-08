ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小孟老師／11月8日星座運勢　電影哪部好看？處女會知道

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：提高專業技能
感情：愛情運勢提升
財運：外地求財順利
幸運色：橘色
貴人：處女
小人：巨蟹

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙子座

工作：找到創新方案
感情：渴望暫時單身
財運：努力研究股票
幸運色：棕色
貴人：魔羯
小人：處女

天秤座

工作：交際適時讚美
感情：相互體諒感恩
財運：穩妥投資理財
幸運色：玫瑰色
貴人：天蠍
小人：射手

【土象星座】

魔羯座

工作：技能有望提升
感情：交友積累人脈
財運：得到投資時機
幸運色：黃色
貴人：雙魚
小人：金牛

金牛座

工作：事業策略成功
感情：逃避價值問題
財運：控制降低成本
幸運色：棕色
貴人：獅子
小人：雙魚

處女座

工作：拓展業務合作
感情：和戀人看電影
財運：財富充裕幸福
幸運色：灰色
貴人：水瓶
小人：雙子

【水象星座】

巨蟹座

工作：珍惜眼前成就
感情：放鬆心情等待
財運：擇優投資風險
幸運色：粉紅色
貴人：天秤
小人：獅子

天蠍座

工作：職場效益提升
感情：雙方相處愉悅
財運：靈活掌握賺錢
幸運色：橘色
貴人：巨蟹
小人：水瓶

雙魚座

工作：堅持自我原則
感情：關心照顧親友
財運：美好財運回流
幸運色：粉紅色
貴人：金牛
小人：牡羊

【火象星座】

牡羊座

工作：加強內部溝通
感情：集體合作共贏
財運：交給理專規劃
幸運色：粉紅色
貴人：射手
小人：魔羯

獅子座

工作：了解競爭對手
感情：意外遇見愛情
財運：瞭解投資方向
幸運色：淡藍色
貴人：雙子
小人：天秤

射手座

工作：廣招賢能人士
感情：沉浸浪漫約會
財運：高額投資獲利
幸運色：黑色
貴人：牡羊
小人：天蠍

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

推薦閱讀

黃曉明傳驚覺被騙！被葉珂要「12億分手費」爆料者：他想打掉孩子

黃曉明傳驚覺被騙！被葉珂要「12億分手費」爆料者：他想打掉孩子

唱紅「破億神曲」　校唱小天后被拍巷內激吻...霸氣認愛了

唱紅「破億神曲」　校唱小天后被拍巷內激吻...霸氣認愛了

Soya分手半年「突現身舊愛IG」！　超強2字回應洩心境

Soya分手半年「突現身舊愛IG」！　超強2字回應洩心境

葛斯齊開戰王定宇！驚爆「攜美女和蔡英文吃飯」　喊話正妻：Line搜尋我想要

葛斯齊開戰王定宇！驚爆「攜美女和蔡英文吃飯」　喊話正妻：Line搜尋我想要

孫德榮拋震撼彈！　「不再是Gino經紀人」向高層道歉：讓你不快

孫德榮拋震撼彈！　「不再是Gino經紀人」向高層道歉：讓你不快

趙露思直球對決酸民！被說「以前比較美」直播喊：說我醜的出來

趙露思直球對決酸民！被說「以前比較美」直播喊：說我醜的出來

YTR晨晨突收道歉私訊：蠻驚訝！　「離開賤葆后宮」心聲全說了

YTR晨晨突收道歉私訊：蠻驚訝！　「離開賤葆后宮」心聲全說了

奎丁素顏膚況驚見「滿臉泛紅痘疤」！　零修圖特寫照曝光

奎丁素顏膚況驚見「滿臉泛紅痘疤」！　零修圖特寫照曝光

性侵犯蹭GD「阿嬤風穿搭參考我的」！　自豪喊：我走在時代前端

性侵犯蹭GD「阿嬤風穿搭參考我的」！　自豪喊：我走在時代前端

謝和弦開嗆婚紗公司！　愛妻被無視不忍了…砲轟「真的是大爛人」

謝和弦開嗆婚紗公司！　愛妻被無視不忍了…砲轟「真的是大爛人」

Energy阿弟搭Uber「聽到自己的歌」！　旋律一響笑了：老歌精選

Energy阿弟搭Uber「聽到自己的歌」！　旋律一響笑了：老歌精選

2024台灣神曲誕生？〈跩個屁〉超洗腦　網嚇壞：音準掉到陰曹地府

2024台灣神曲誕生？〈跩個屁〉超洗腦　網嚇壞：音準掉到陰曹地府

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

黃曉明傳驚覺被騙！被葉珂要「12億分手費」爆料者：他想打掉孩子

唱紅「破億神曲」　校唱小天后被拍巷內激吻...霸氣認愛了

Soya分手半年「突現身舊愛IG」！　超強2字回應洩心境

葛斯齊開戰王定宇！驚爆「攜美女和蔡英文吃飯」　喊話正妻：Line搜尋我想要

孫德榮拋震撼彈！　「不再是Gino經紀人」向高層道歉：讓你不快

趙露思直球對決酸民！被說「以前比較美」直播喊：說我醜的出來

YTR晨晨突收道歉私訊：蠻驚訝！　「離開賤葆后宮」心聲全說了

奎丁素顏膚況驚見「滿臉泛紅痘疤」！　零修圖特寫照曝光

性侵犯蹭GD「阿嬤風穿搭參考我的」！　自豪喊：我走在時代前端

謝和弦開嗆婚紗公司！　愛妻被無視不忍了…砲轟「真的是大爛人」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

ETtoday每日星座運勢, 星座, 運勢, 小孟老師, 清水孟國際塔羅小孟老師

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 孫德榮拋震撼彈！　「不再是Gino經紀人」向高層道歉：讓你不快
  2. 小孟老師／11月8日星座運勢　電影哪部好看？處女會知道
  3. 前AV天后蒼井空住院！　卵巢囊腫長10年突增大急開刀：比剖腹還痛
  4. 林俊傑將接棒周杰倫、張惠妹大巨蛋開唱？　經紀公司回應
  5. 趙露思直球對決酸民！被說「以前比較美」直播喊：說我醜的出來
  6. Energy阿弟搭Uber「聽到自己的歌」！　旋律一響笑了：老歌精選
  7. 性侵犯蹭GD「阿嬤風穿搭參考我的」！　自豪喊：我走在時代前端
  8. 奎丁素顏膚況驚見「滿臉泛紅痘疤」！　零修圖特寫照曝光
  9. 黃曉明傳驚覺被騙！被葉珂要「12億分手費」爆料者：他想打掉孩子
  10. 葛斯齊開戰王定宇！驚爆「攜美女和蔡英文吃飯」　喊話正妻：Line搜尋我想要

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366