選秀男星「性侵12歲少女」遭判刑4年！　經紀人提出上訴：爭取還藝人清白

記者孟育民／台北報導

一名L姓男藝人爆出涉嫌性侵12歲少女，該名男藝人在交友軟體認識12歲少女，並將少女帶回西門町住處激情10分鐘，少女母親得知後氣炸提告，一、二審依犯對於未滿14歲之女子為性交罪，被判刑4年。據了解，L姓男藝人曾參加知名男團選秀節目，對此經紀人先是回應需要進一步了解狀況，稍早再次發聲，表示會對判決進行上訴。

▲疑似知名男團選秀節目的L姓男藝人因和12歲少女性交，二審遭判刑4年。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

包括此案，他總共至少和3名未滿14歲的少女發生性行為。其中判決指出，L男上OMI交友軟體認識12歲少女小安（化名），明知道她未成年，還將她帶回家激戰1次。案發後少女向學校老師吐露此事，再向警方報案，小安證稱L男和她發生關係約10分鐘，且從頭到尾都戴著口罩。全案經審理，一、二審都判L男4年徒刑。全案還可上訴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

L男經紀稍早回應：「我們這邊因為剛得知事情，而且有了解到事實與判決書有出入，所以接下來將交由我司的顧問律師提起上訴，爭取還給藝人清白的機會，若三審定讞後仍然是這個結果，該做的我們會做，也會承擔相應的責任，非常感謝。」不過，在案件曝光後，L 男已經火速關閉IG避風頭。

