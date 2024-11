記者蔡琛儀/台北報導

南韓人氣樂團宣布明年1月18日將在高雄流行音樂中心開唱,他們以〈You Were Beautiful〉及〈Time of Our Life〉逆襲全球串流排行,最新主打歌〈Melt Down〉順勢飆下各大音源榜冠軍,爆紅程度堪稱樂團全盛期。





▲南韓樂團Day6。(圖/Live Nation Taiwan提供)

來自南韓的DAY6由SUNGJIN、Young K、WONPIL、DOWOON四人組成,並在2015年出道,在首張迷你專輯《My Day》就直接攻上告示牌世界榜亞軍,創作蘊含著著積極向上、充滿活力的正能量,首首金曲治癒了數億樂迷們的心,可說是南韓的國民樂團。

今年全員全數服完兵役後,帶著迷你專輯《Fourever》全面回歸,其中單曲〈HAPPY〉超狂創下Perfect All-Kill音源冠軍紀錄,再到迷你九輯《Band Aid》主打曲〈Melt Down〉毫無懸念癱瘓各大排行。演唱會門票將於13日上午開賣,詳洽拓元。