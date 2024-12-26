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謝盈萱聖誕節在家「上吐下瀉」疑食物中毒　曝跨年計畫一個人過！

記者黃庠棻／台北報導

女星謝盈萱出道演藝圈多年，獲得金鐘獎、金馬獎的肯定，日前演出影集《影后》再攀事業巔峰，今（26）日出席喜憨兒基金會安心照顧勸募記者會，首次擔任喜憨兒公益大使的她透過這次公益拍攝，深刻地感受到憨兒們的純真。

▲謝盈萱擔任喜憨兒公益大使。（圖／喜憨兒基金會提供）

▲謝盈萱擔任喜憨兒公益大使。（圖／喜憨兒基金會提供）

謝盈萱今（26）日出席記者會，透露今年的聖誕節「很精彩」，原來是他在24日南下跟同學聚會，聖誕節當天想要一個人在家度過，點了外送飽餐一頓，結果不曉得是食物中毒還是腸胃型感冒，上吐下瀉、頭暈、不舒服，沒有好好度過佳節，在晚上9點多就上床睡覺了。

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▲謝盈萱擔任喜憨兒公益大使。（圖／喜憨兒基金會提供）

▲謝盈萱透露聖誕節在上吐下瀉中度過。（圖／喜憨兒基金會提供）

不僅如此，謝盈萱還透露自己在26日出席記者會之前，又再吐了一次，好一點了之後才如期現身記者會，只可惜記者會上有憨兒送上生日蛋糕驚喜為她慶祝即將到來的生日，她表示目前的身體狀況不適合吃甜食，但笑說「我可以外帶」，一點也不希望辜負憨兒特地準備的禮物。

▲謝盈萱擔任喜憨兒公益大使。（圖／喜憨兒基金會提供）

▲謝盈萱擔任喜憨兒公益大使。（圖／喜憨兒基金會提供）

而謝盈萱即將在31日跨年夜迎來45歲生日，個性低調的她表示今年沒有特別計畫，可能也會自己一個人在家裡度過，直言「習慣一個人，享受自己一個人」，更強調「相較出去玩，比起來更喜歡工作」，談到自己的生日禮物，笑說「現在的狀態就是最好的生日禮物」。

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