Fin.K.L.成宥利老公遭判刑！「捲朴敏英前任背信罪」法官：惡劣無悔意

記者黃皓瑋／綜合報導

「元祖韓團」Fin.K.L.成員成宥利，2017年與高爾夫球選手、前南韓國家隊教練安成賢（音譯，안성현）結婚，並育有1對雙胞胎，然而安成賢去年涉嫌詐欺、參與朴敏英前男友姜宗賢（音譯，강종현）的背信案，遭檢方拘留。近期他在一審被重判4年6個月，法官也直言他「犯罪性質惡劣，沒有表現反省之意」。

▲成宥利老公遭判刑4年6個月。（圖／翻攝自IG／sung_yuri_）



綜合韓媒報導，姜宗賢2021年時為了讓虛擬貨幣在交易所上市，賄賂安成賢及交易所執行長李相俊（音譯，이상준），經檢警調查，2人收取的賄賂包含30億韓元現金（約台幣6700萬元）、2隻豪華手錶與高級餐廳會員卡。此外，安成賢還涉嫌以李相俊的名義，另外向姜宗賢索取20億韓元「上市費」（約台幣4467萬元）。

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▲安成賢還涉嫌詐欺朴敏英前男友姜宗賢。（圖／翻攝自IG／rachel_mypark）

安成賢先前遭南韓檢方求處7年有期徒刑，今（26日）一審判決出爐，首爾南部地方法院以背信罪判處他4年6個月有期徒刑，並將姜宗賢賄賂給他的豪華手錶沒收。另一方面，姜宗賢同樣以被以背信罪判處1年6個月有期徒刑。