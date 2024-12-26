曾志偉自嘲「家庭四分五裂」！　揭和曾寶儀私下真實互動

記者孟育民／台北報導

女星曾寶儀近來罕見與父親曾志偉同台錄節目，當她提到「醬料太多餘」的問題，結果被曾志偉吐槽：「其實唯一的多餘，就是她來到這個地球。」一番話讓不少觀眾覺得玩笑開得太過火，掀起不小的議論。曾志偉今（26日）「北投國華高爾夫俱樂部會員城市會所 City Hub」活動，平常心說：「我們自己講話偶爾也會這樣，評審如果只講好吃很悶，必須要講一些狠的話，效果才會更好，跟女兒沒關係，一關機就覺得好爽！」

▲曾志偉出席高爾夫球活動。（圖／記者孟育民攝）

曾志偉坦言跟女兒都在演藝圈打滾，彼此也默默養成默契，前幾天和曾寶儀吃飯時也有聊到這件事，彼此都沒有太在意，「其實我們都會有一些新聞，但我們互相不通電話的時候，就知道這個新聞一定是假的。」而曾寶儀與男友愛情長跑19年，他從來沒催過婚，認為孩子們都大了，有自己的選擇，「年輕人應該要有他的自由，我4個孩子，有結婚沒結婚、生孩子沒生孩子，我們那個年代結婚是為了爸爸媽媽開心，結果結了就離了，現在就是給他們（兒女）自由選擇。」

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▲曾志偉揭和曾寶儀私下互動。（圖／記者孟育民攝）



曾志偉總共有四個孩子，其中曾寶儀、曾國祥都是圈內人，二女兒目前也在加拿大，大家要相聚很難，他說有次去上海拍戲，沒想到居然在餐廳巧遇兒女，「我們家庭是四分五裂，阿寶在這裡，第二個女兒在加拿大，兒子在香港又不在香港，我們很難得一起吃飯，我跟阿寶很多年聖誕節沒一起過，他們以前很多不理解我，但他們從事這個行業就知道非常不容易。」

曾志偉現在身兼重任，他說沒想過退休，但卻少想減少工作陪伴家人，每年都會規劃家族旅遊，「大家都把東西放下，一起玩個幾天。」把握每一刻相處的時光。

