侯怡君雨天遭小三「推下山坡撞樹」昏迷　一人分飾兩角網給好評！

記者黃庠棻／台北報導



民視八點檔《好運來》劇情持續升溫，也坐穩收視率冠軍，侯怡君一人分飾兩角的精湛演技，讓觀眾看得目不轉睛，除了即將播出的山谷墜落戲碼更要讓觀眾捏了一把冷汗，藍葦華跟米可白的逗趣互動，也已經引起一波討論。節目播出2集也廣受討論「許多大場面，誠意十足」、「多條線齊發，每一家都有戲，劇情緊湊」，「劇情進度超快」。





▲《好運來》侯怡君一人分飾兩角，精湛演技受到影迷好評。（圖／民視提供）

戲中，侯怡君飾演的李秋如與楚宣飾演的蕭麗芬在山上展開一場激烈的對峙。過程中，侯怡君不慎從山坡上摔落，還撞到樹，讓現場工作人員都為她捏了一把冷汗。侯怡君透露，這場戲拍攝當天遇上雨天，讓拍攝難度更高。更有趣的是，導演還嫌她「滾得太專業」，讓她哭笑不得。

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▲《好運來》侯怡君一人分飾兩角，精湛演技受到影迷好評。（圖／民視提供）

而楚宣則表示，在山崖邊拍攝打鬥戲，讓她感到十分緊張，怕一不小心就失足滑，她坦言一開始對於角色的設定感到困惑，後來透過製作及編劇來深入了解角色背景，才逐漸掌握了角色的內心世界。她透露，演心狠手辣的壞女人演得很過癮，但也希望觀眾能手下留情「鞭小力一點」。

▲小三楚宣將侯怡君推下山崖。（圖／民視提供）

侯怡君對於能在《好運來》中挑戰不同角色感到非常滿足，表示雖然拍攝過程辛苦，但收工後卻感到非常舒爽。特別是扛著昏迷的秋如走山坡的戲，對她來說是一大挑戰。她透露，這場戲雖然在電視上可能只有20分鐘，但實際上拍攝了整整兩天。

▲《好運來》侯怡君一人分飾兩角，精湛演技受到影迷好評。（圖／民視提供）

侯怡君強調，八點檔《好運來》劇情高潮迭起，今晚播出的劇情將是全劇的關鍵，也是觀眾期待已久的，就是她將代替姊姊對小三復仇，以及各個劇情線齊發，展開一連串精彩的戲碼，敬請鎖定民視八點檔《好運來》。

▲《好運來》侯怡君一人分飾兩角，精湛演技受到影迷好評。（圖／民視提供）