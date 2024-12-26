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孫生宣布改名「姓也變了」！　頻陷風波嘆：這輩子犯太多小人

記者劉宛欣／綜合報導

網紅孫生是YTR團體「反骨男孩」的一員，今年他捲入不少爭議之中，包含約14歲網紅開房、遭指控性騷擾，並且先後槓上蹦闆、小哥哥艾理等同行，25日聖誕節時他才有感而發寫下這一年來的心境轉變，提到自己有考慮改名轉運，沒想到26日他真的找了命理師諮詢，宣布「犯太多小人，於是決定改名！」

▲孫生曬出命理老師列的選項，希望網友給建議。（圖／翻攝自孫生Threads）

▲孫生宣布改名。（圖／翻攝自孫生臉書）

孫生26日在Threads上發文，宣布「這輩子犯太多小人，於是決定改名！」之後藝名一樣會是「孫生」，想要改本名，曬出了命理老師給的命名書，照片中可以看到他本名余孫生，81年生，之後想改姓孫，給出的選項可以任意組合，如「孫柏柏、孫泩帝、孫宥柏、孫星星」等等，希望廣大網友可以給予建議。

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▲孫生曬出命理老師列的選項，希望網友給建議。（圖／翻攝自孫生Threads）

▲孫生曬出命理老師列的選項，希望網友給建議。（圖／翻攝自孫生Threads）

網友紛紛給出創意答案「孫柏帝，Somebody」、「孫安佑，安佐當獨子應該蠻孤單」，老闆酷炫則調侃他最近的開房風波回答「孫薇閣」，留言區充斥著許多幽默的答案。

此前，面對一年期間的風風雨雨，孫生曾發文有感而發表示「一年又過去了，我學到了面對莫須有的流言蜚語，用冷處理的方式，而不是先情緒怪獸出動！我好像又老一點了⋯只能說比埔里還離譜」，最後還提到自己考慮要改名，直言「難怪10個創作者11個會憂鬱」，吐露了經歷一連串事件的真實心情。

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