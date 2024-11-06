「台灣濱崎步」王彩樺走秀辣跳舞！　摸吳姍儒孕肚：再生一個

記者孟育民／台北報導

台灣第一個全台語TALK秀選秀節目《Talk Talk秀台語》播出後討論度居高不下，本周節目來到第二階段淘汰賽，比賽越來越緊張也越來越好看。本周「台灣濱崎步」王彩樺大駕光臨，親和力十足的保庇天后，一出場就帶來精彩的演出，一看到Sandy吳姍儒馬上伸手摸著她的孕肚：「趕快來摸一下，看看我還能不能再生一個」逗得大家全場笑哈哈，比賽中還現學現賣跟選手紫研上演PK時尚走秀，只見王彩樺瘋狂擠眉弄眼，最後加碼起立蹲下大賣性感。

▲▼「台灣濱崎步」王彩樺大駕光臨《Talk Talk秀台語》。（圖／公視台語台提供）

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本周節目到第七集，主持人們的台語程度都越來越好，其中第一集「台語小白」Sandy吳姍儒透露自己都是聽台語歌學台語的片段在網路爆紅，總瀏覽突破30萬，原來是她把黃乙玲經典歌曲《無字的情批》的歌詞「阿嬤毋捌字」唱成「阿嬤袂講話」，在旁的浩子順著接唱「阿嬤袂喘氣 」，台上台下笑成一片，也在網路上發酵備受討論。Sandy吳姍儒表示：「我現在台語進步很多了啦！台語不好可以練習，參加海選就是跨出一大步」，熱情鼓勵大家不要怕台語不好不敢參加，在這裡絕對可以獲得更多意想不到的收穫！

▲吳姍儒台語進步神速 。（圖／公視台語台提供）

《Talk Talk秀台語》節目收視屢創佳績，為了晉級每個選手都使出渾身解數，其中參賽選手「山豬妹妹-陳沛冪」12年前因為在遊覽車上用台語叫賣特產而一夕爆紅，此次參與節目比賽，山豬妹妹的比賽片段也大受觀眾以及網友青睞，其中「奧客論」教導大家如果遇到無理的奧客應該怎麼處理的影片，上架不到兩天已經突破60萬大關的瀏覽，隨著賽事的推展，大家的演出也越來越有架勢跟專業，網路平台上大家對於第二季節目的詢問度非常熱烈，製作單位再次呼籲大家：《Talk Talk秀台語》第二季籌備已經全面啟動，歡迎密切關注節目《Talk Talk秀台語》官方粉絲頁，一起為台語傳承盡份心力！

▲「山豬妹妹-陳沛冪」 。（圖／公視台語台提供）