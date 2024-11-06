錦榮再爆熱戀中！　零偽裝約會「捷運十指緊扣」混血正妹

圖文／CTWANT

混血男星錦榮當年跟蔡依林相差4歲的姐弟戀備受矚目，之後也陸續跟混血名模香月明美（Akemi）、韓裔美籍女星Kirstin Leigh等人爆戀情，共通點就都是大美女。如今時報周刊CTWANT接獲讀者爆料，淡出台灣演藝圈的錦榮，似乎又有了美女新歡，同樣也是深邃的混血臉孔，兩人在台北捷運上肩並肩坐著聊天，下車時還上演十指緊扣，完全就是熱戀中的模樣。

▲錦榮被捕捉到現身紅線北捷，跟身旁混血美女互動相當親密。（圖／報系資料照、讀者提供／CTWANT）



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▲兩人坐在捷運上滑手機，女生的手肘靠在錦榮的大腿上。（圖／讀者提供／CTWANT）

▲女生抬頭看著上方，似乎是在看目前到了哪站，也讓人看到她精緻的臉龐。（圖／讀者提供／CTWANT）

據讀者轉述，錦榮上月29日清晨現身台北紅線捷運，身旁還跟著一名戴眼鏡的亞裔混血女伴，雖然頂著大素顏又戴上眼鏡，但仍看得出美女底子。也許是時間晚了車廂人不多，錦榮跟女伴也不避諱外人眼光，在捷運上用英文聊天有說有笑，女方還拿著手機，親密地將手放在錦榮大腿上，下車時錦榮則握住女伴的手十指緊扣，相當呵護女方，空氣中充滿粉紅泡泡，看得出兩人交情匪淺。

▲錦榮到南非旅行拍攝飯店開箱影片，也可看見疑似該美女的身影。（圖／翻攝自錦榮IG／CTWANT）

而從錦榮近期到南非旅行，在拍攝飯店開箱影片時，也能從鏡子倒影一角，發現到疑似該女就站在錦榮身後，下秒錦榮俏皮躺進浴缸測試大小，也可以看到女方的手在鏡頭前比讚，雖然僅是短短一兩秒，足以證明兩人應是穩定交往的戀人關係。

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