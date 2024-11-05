曾和苗可麗合作「她台上開罵」　金曲樂團半年後上她節目...互動曝光

記者蔡琛儀／台北報導

金曲樂團百合花將於本週五開唱，近期也積極參與各大通告宣傳，並再度與本屆金鐘雙料得主苗可麗合作，特地前往由她主持的《阿姐萬歲》節目獻唱。

▲百合花日前上苗可麗節目宣傳。（圖／百合花提供）

百合花今年受邀大港開唱與苗可麗合體帶來精采演出，除了合唱多首傳奇金曲，還在現場重現「罵人橋段」，引起台下萬人觀眾熱烈叫好。相隔半年再合作，奕碩表示：「上半年有機會跟可麗姐合作，是我們至高無上的榮幸，很開心她今年得到評審的肯定，是我們心中最佳女主角。」對於能再次見到百合花，苗可麗也相當興奮，紛紛誇讚百合花的音樂有股神奇魔性，還笑稱：「他們絕對是外星人派來台灣的音樂人」。

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百合花近期推出第三張專輯《萬事美妙》，並特別打造「台語小教室」教學影片，讓樂迷更深入了解新專輯中的台語詞彙。百合花表示，這是他們首次以搞笑方式介紹專輯中的生活化詞彙，希望能將台語的美結合搖滾音樂，傳遞到不同角落。

而他們也宣布，本週演唱會將邀請樂團餵飽豬主唱顏伯聖擔任演唱會嘉賓。餵飽豬是一組來自宜蘭的龐克樂團，主唱顏伯聖是百合花主唱奕碩從高中以來的好友，他表示：「能邀請學生時期就一起玩音樂的朋友當嘉賓是一件幸福的是，當天我們會一起演唱專輯裡的一首純粹、搖滾的歌曲，大家拭目以待！」