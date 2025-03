夜市捕捉野生2am！4人台灣吃撐「高粱、牛肉麵都有」：用完體力再回去

記者吳睿慈/台北報導

美聲韓團2am(2AM)由昶旻、瑟雍、趙權及珍雲2日在台北國際會議中心(TICC)舉辦專場演唱會,4位成員身穿俐落全黑西裝,率先帶來充滿歡樂氣息的歌曲〈2am is coming to town〉及〈What Should I Do〉,瞬間點燃全場氣氛。4人接著親切打招呼:「今天是亞巡的最後一站,很高興來到台北,今天我們會把體力用完才回去!」

▲2am於2日在台開唱 。(圖/D-SHOW提供)



他們抵台後開啟觀光客模式,珍雲透露:「早上去了潮人必訪的咖啡館,親自感受台北的熱情。」趙權則笑說:「我們4個人一抵達台北就去運動、游泳、SPA,還逛了夜市,雖然彼此不想知道對方在做什麼,但還是會實況轉播分享。」

昶旻幽默表示:「我今天凌晨4點50分起床,5點50分開始跑步,跑到101前再跑回來,6點40分開始游泳。」結果被珍雲笑說這時間只有老人會這麼做,趙權也虧他「是來參加奧運嗎?」瑟雍則自曝:「我超愛甜點,跑了六間甜點店吃個過癮,然後一覺睡了十個小時,現在狀態超好!」

[廣告]請繼續往下閱讀...

演唱會中,2am全程以LIVE BAND獻唱多首經典金曲,包括〈You Wouldn't Answer My Calls〉、〈Like Crazy〉及〈Like A Fool〉、〈Moment〉等OST歌曲,深情嗓音讓現場觀眾沉浸於音樂之中。四人在唱到〈Flower Road〉時,寵粉的走進觀眾席,與I AM們近距離互動。趙權還特地換上原住民服飾,驚喜舉動引起全場尖叫。此外,他們還特別翻唱NewJeans的〈Supernatural〉、aespa的〈Supernova〉、DAY6的〈Happy〉以及ROSÉ的〈APT.〉,不止炒熱現場氣氛,更展現驚人的音樂駕馭能力。

在下午進行福利彩排時,4人幽默分享心得:「這場地最後面的門超高,跑一趟來回等於登山,今天應該不用額外做下肢運動了!」成員們也開玩笑表示:「唯一擔心的是spotlight會連續照兩小時,感覺我們會變很黑。」他們感謝I AM熱情準備的應援禮物,笑說:「有牛肉麵、小籠包、金門高粱,這麼多東西今天吃不完。」但他們下一句改口「不!我們一定會吃完!」值得一提的是,I AM為了這次演唱會準備了宣傳應援卡車,讓2am相當驚喜:「如果這是在韓國,我們會很害羞,但因為是在台灣,所以覺得特別感謝!」

▲2AM過謝粉絲準備的應援,保證會把食物吃光光。(圖/翻攝自2am IG)



演唱會尾聲,2am對I AM深情告白:「今天是巡演的最後一場,我們會用盡所有的力氣表演!」最終,他們以經典曲目〉This Song〉作為安可曲,感動全場。成員們向粉絲深深鞠躬:「感謝台灣I AM的支持,我們一定會再回來,帶給大家更多好音樂!」此次亞洲巡演圓滿落幕,但2am表示未來將持續投入音樂創作,期待與粉絲再次相見。