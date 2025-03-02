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夜市捕捉野生2am！4人台灣吃撐「高粱、牛肉麵都有」：用完體力再回去

記者吳睿慈／台北報導

美聲韓團2am（2AM）由昶旻、瑟雍、趙權及珍雲2日在台北國際會議中心（TICC）舉辦專場演唱會，4位成員身穿俐落全黑西裝，率先帶來充滿歡樂氣息的歌曲〈2am is coming to town〉及〈What Should I Do〉，瞬間點燃全場氣氛。4人接著親切打招呼：「今天是亞巡的最後一站，很高興來到台北，今天我們會把體力用完才回去！」

▲▼ 2am 。（圖／D-SHOW提供）

▲2am於2日在台開唱 。（圖／D-SHOW提供）

他們抵台後開啟觀光客模式，珍雲透露：「早上去了潮人必訪的咖啡館，親自感受台北的熱情。」趙權則笑說：「我們4個人一抵達台北就去運動、游泳、SPA，還逛了夜市，雖然彼此不想知道對方在做什麼，但還是會實況轉播分享。」
昶旻幽默表示：「我今天凌晨4點50分起床，5點50分開始跑步，跑到101前再跑回來，6點40分開始游泳。」結果被珍雲笑說這時間只有老人會這麼做，趙權也虧他「是來參加奧運嗎？」瑟雍則自曝：「我超愛甜點，跑了六間甜點店吃個過癮，然後一覺睡了十個小時，現在狀態超好！」

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演唱會中，2am全程以LIVE BAND獻唱多首經典金曲，包括〈You Wouldn't Answer My Calls〉、〈Like Crazy〉及〈Like A Fool〉、〈Moment〉等OST歌曲，深情嗓音讓現場觀眾沉浸於音樂之中。四人在唱到〈Flower Road〉時，寵粉的走進觀眾席，與I AM們近距離互動。趙權還特地換上原住民服飾，驚喜舉動引起全場尖叫。此外，他們還特別翻唱NewJeans的〈Supernatural〉、aespa的〈Supernova〉、DAY6的〈Happy〉以及ROSÉ的〈APT.〉，不止炒熱現場氣氛，更展現驚人的音樂駕馭能力。

在下午進行福利彩排時，4人幽默分享心得：「這場地最後面的門超高，跑一趟來回等於登山，今天應該不用額外做下肢運動了！」成員們也開玩笑表示：「唯一擔心的是spotlight會連續照兩小時，感覺我們會變很黑。」他們感謝I AM熱情準備的應援禮物，笑說：「有牛肉麵、小籠包、金門高粱，這麼多東西今天吃不完。」但他們下一句改口「不！我們一定會吃完！」值得一提的是，I AM為了這次演唱會準備了宣傳應援卡車，讓2am相當驚喜：「如果這是在韓國，我們會很害羞，但因為是在台灣，所以覺得特別感謝！」

▲▼▲▼ 2am 。（圖／翻攝自2am IG）

▲2AM過謝粉絲準備的應援，保證會把食物吃光光。（圖／翻攝自2am IG）

演唱會尾聲，2am對I AM深情告白：「今天是巡演的最後一場，我們會用盡所有的力氣表演！」最終，他們以經典曲目〉This Song〉作為安可曲，感動全場。成員們向粉絲深深鞠躬：「感謝台灣I AM的支持，我們一定會再回來，帶給大家更多好音樂！」此次亞洲巡演圓滿落幕，但2am表示未來將持續投入音樂創作，期待與粉絲再次相見。

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