Fubon Angels朱朱宣布離隊！　結束6年啦啦隊生涯致謝：何德何能

記者劉宛欣／綜合報導

富邦啦啦隊Fubon Angels人氣成員朱朱（朱珮慈）宣告自富邦畢業，卸下6年的啦啦隊員身分，並在Instagram發表了感言，向長久以來支持自己的粉絲以及公司表達感激。

▲朱朱離開Fubon Angels。（圖／翻攝自朱朱IG）

朱朱2日在Instagram寫下離隊心得，透露自己從小跟爺爺看職棒，之後因為喜歡表演而加入啦啦隊，有感而發道「6年的職棒啦啦隊生涯不長不短，是改變我許多的地方，讓我累積許多難能可貴的表演工作經驗、做人處事的方式、更重要的是能認識到每一份珍貴的緣份。」也感念「每一次的相聚都是福氣。」

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▲朱朱結束6年啦啦隊員生涯。（圖／翻攝自朱朱IG）

朱朱表示自己最捨不得的就是Fubon Angels的隊友們，直言「一起認真工作也毫無保留的玩樂，互相扶持、加油打氣，能與你們共事認真是我的福氣！」另外她也感謝支持自己的球迷「謝謝你們每一次令我目瞪口呆的驚喜、溫暖又細膩的打氣鼓勵、接受我毫無保留的個性以及對我的信任，讓我這幾年都感到無比幸福，我就只是一個愛表演的表演者，何德何能啊」。

最後，朱朱提到未來仍會繼續表演路，希望粉絲不要太傷心，一定會再見面，寫下「小朱珮慈畢業深深一鞠躬」，並且再度感謝富邦的長官、隊友以及球迷。