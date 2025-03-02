《排球少年》劇場版續集確定推出！「視覺圖、熱血預告」驚喜曝光

記者劉宛欣／綜合報導

超人氣日本動漫《排球少年!!》由古舘春一創作，先前推出劇場版《排球少年!!垃圾場的決戰》掀起熱潮，2日官方正式宣佈推出續集，名為《排球少年!! VS小巨人》（暫譯），且已經投入製作，由知名公司Production I.G負責打造。隨著這一消息的公布，官方也釋出了主角日向翔陽等人飛躍高空的預告視覺圖。

▲《排球少年!! VS小巨人》劇場版已在製作中。（圖／翻攝自X）

另一方面，同樣在春高賽事中，梟谷學園高中與狢坂高中之間的比賽，也將製作為特別短篇動畫《排球少年！！怪物們的去向》（暫譯）開播。這一消息在3月2日於東京舉行的「動畫《排球少年!!》10周年活動-NEXT STEP-」中宣布。一連串的好消息讓廣大的「排民」（排球少年粉絲名）相當興奮。

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▲《排球少年!!怪物們的去向》也確定推出。（圖／翻攝自TOHO animation YT）

《排球少年!!》自2012年2月起至2020年7月，在《週刊少年Jump》上連載。故事講述中學時期遭遇慘敗的日向翔陽，與當時對手的影山飛雄在烏野高校的排球隊重新相遇，並共同努力爭取頂尖榮譽。漫畫累積發行量超過7000萬。動畫一共推出了4季，劇場版《排球少年!!垃圾場的決戰》於2024年上映，成功突破全球200億日圓（約43.7億台幣）的票房收入。