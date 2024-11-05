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沒有才能若欣首主演MV　「遭男主角勾引」不演了：我本色演出

記者蔡琛儀／台北報導

演唱組合「沒有才能」推出新專輯《我終於也變成人了》，新歌〈我原諒你了其實還沒〉寫下愛情裡女生的小脾氣，靈感源於團員若欣的戀愛心境，在愛情裡為了與對方相處，偷偷把對對方的不滿藏在心裡，MV也由若欣主演，飾演一個充滿小劇場的女友。

▲▼沒有才能〈我原諒你了其實還沒〉。（圖／華研提供）

▲沒有才能新哥〈我原諒你了其實還沒〉。（圖／華研提供）

若欣透露：「有時候是真的因為一件很小很小的事，事後回想起來還覺得自己很壞的那種；不過也有的時候是真的需要拿出來討論的問題，卻因為不想破壞氣氛積累在心裡，直到最後爆發才覺得保持良好的溝通真的很重要。」若欣也提到戀愛中的自己獲得了很多創作靈感；碩美也爆料若欣在戀愛時變得比平常溫柔，也更懂得體貼別人的需求。

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MV導演BORU在影像裡展現了若欣從未示人的少女情懷，故事從男友傳訊息表示「30分鐘後到家」開始，在這30分鐘，若欣也把交往3年的喜怒哀樂通通在腦內劇場上演一遍；MV中，沒有才能更設計了一段「原諒舞」，這段舞其實是在他們錄音時一時興起所發想，事後決定結合在MV中。

▲▼沒有才能〈我原諒你了其實還沒〉。（圖／華研提供）

▲若欣在MV中展現從未示人的少女情懷。（圖／華研提供）

首次擔任主演MV的若欣，對於要演「害羞女友」，表示這對於不會演戲的自己來說是個大挑戰，就連裴拓及碩美都笑說：「這真的不是妳！」然而男主角林嘉威卻很好的帶領著若欣進入狀況：「嘉威真的很nice，他用眼神勾引我的時候我真的被帥到了，所以戲裡面的害羞是本色演出！」，因此讓她對自己當天的表現打99高分。

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