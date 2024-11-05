曾馨瑩提前過50歲生日！　林心如陪吃高檔菜慶生

▲曾馨瑩（中）與林心如（右）、黃珏萍（左）聚會，提前過生日。（圖／翻攝en0530 IG）

圖文／鏡週刊

鴻海集團創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩將於11日過50歲生日，明星好友林心如、enya Fashion Queen創辦人黃珏萍提前在高級餐廳為她慶生，備有蛋糕和超大壽桃，相當搶鏡。

黃珏萍昨（4日）在IG分享與曾馨瑩、林心如的照片，寫道：「祝福天蠍美人馨瑩生日快樂，幸福滿滿！恭喜超級美人心如，金鐘最大贏家！蛋糕和壽桃超搶鏡。」3人在川菜餐廳「川雅」用餐，桌上擺有蛋糕和超大壽桃，看來相當愉快。

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▲曾馨瑩（中）提前過生日，桌上蛋糕和壽桃很吸睛。（圖／翻攝en0530 IG）

根據介紹，「川雅」是位於台北市信義區微風南山46樓的高級川菜餐廳，主打精緻的官府川菜。 餐廳與成都米其林一星餐廳「松雲澤」合作，致力於呈現川菜的多樣風味，超越傳統的麻辣印象。

至於餐廳價位，午餐提供6道式套餐，每人新台幣1,980元，需加收10%服務費。 晚餐則提供5道式套餐，每位新台幣2,680元，需加收10%服務費。另外，午間包廂最低消費為新台幣25,000元起，晚間包廂為新台幣35,000元起，需加收10%服務費。

事實上，曾馨瑩與小女兒QQ在同一天生日，往年母女倆生日趴都非常夢幻，郭台銘也會送上大禮。而曾馨瑩從2016年起，每年生日都會發起「1111慈善計畫」，母女一起做公益，例如去年與早產兒基金攜手，在母親節前夕一同到桃園聖保祿醫院，探訪安胎媽媽們，見到媽媽們為肚中的小生命而努力，讓她感嘆道「媽媽最偉大」。



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