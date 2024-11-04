「廟會女神」患罕病領重大傷病卡！　轉戰啦啦隊恐復發：會沒辦法呼吸

記者孟育民／台北報導

從《大學生了沒》出道，有「廟會女神」稱號的藝人曾甜（本名曾庭榆），她去年證實患上罕見免疫疾病「重症肌無力」，曾需每月吞300多顆藥治療，所幸後來病情獲得控制，因此她決定人生不留遺憾，轉戰職籃啦啦隊，身兼多個身份。她今（4日）出席三立行腳類節目《寶島神很大》10周年記者會，透露現在每半年都要去打鏢靶藥物，打一次要價9萬元，所幸有健保全額支付，「大家都看不出來我還是有領重大傷病卡的人，我還是可以去跳舞、講話。」

▲柯大堡、許志豪、阿白、余凱揚、陳孟賢、曾甜、賈斯汀、草爺、香蕉、王品澔都出席《寶島神很大》10周年記者會。（圖／三立提供）

曾甜無奈說病封印在自己的體內，這輩子都無法康復，需要定期進醫院治療，「病一直都在，需要共存，對我來說出外景、啦啦隊都是一項挑戰，我只要太累就有可能復發。我那時候發病全身沒力氣，我爆瘦是因為手沒力氣吃飯，我只要吃兩口就沒力氣，當時眼睛也睜不開，最嚴重會複視（看東西會變兩個），講話也講不出來、臉變僵硬，全身肌肉沒力氣，再嚴重的時候會沒辦法呼吸。」而還有惡劣的粉絲得知她的病況時，留言說「你不是優生學，我不能跟你生小孩」，接著封鎖曾甜，讓她相當無奈。

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▲曾甜（中）透露病情狀況。（圖／三立提供）

她說自己家族中並沒有相關病史，也曾懷疑過為何得病的是自己，「因為我那時候完全沒辦法工作，休息了半年，會覺得情緒很低落，我發現轉念很重要，即使我得了這個病，但醫學很發達，我很快就找到病因、解決的方式，不然一開始臉超圓，一度覺得誰都不要拍我， 我覺得大家都有好好保佑我，才讓我可以繼續在這裡工作下去。」

▲曾甜勇敢面對病情。（圖／翻攝自曾甜IG）