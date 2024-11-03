Dcard大書沉默一個月首發聲！　道歉前妻：是我做錯了

記者王靖淳／綜合報導

「Dcard Video」團隊成員之一大書日前遭前妻發文爆料婚內出軌，對象還是公司內的正妹新人，消息曝光後引發外界討論及關注，他事後自請離職，Dcard Video在10月發出聲明，證實大書完成離職手續，「不會再代表Dcard Video參與任何對外活動。」已在社群沉默一個月的他，今（3）日罕見在YouTube頻道上傳影片，鄭重向前妻道歉，坦言自己做錯了。

▲大書。（圖／翻攝自YouTube／大書）

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大書在影片中針對外遇事件公開致歉，表示事件已過去一個月，這段期間讓他深刻反思並感到極度愧疚，同時也坦承，兩年前自己因為不當行為而外遇，並為此向前妻致歉，「是我做錯了。」表示深知這種行為帶給前妻極大的傷害。大書透露，兩年前外遇事件發生後，雙方經過多次溝通後決定離婚，並依協議進行賠償，但他明白賠償無法真正彌補對前妻的傷害。

▲大書拍片道歉前妻。（圖／翻攝自YouTube／大書）

大書表示，自己已主動辭去Dcard的工作，並希望透過離職來反省個人過錯。他強調，與Dcard同事們的合作過程是一段珍貴的回憶，對於曾經一起努力創作的夥伴們，他感到相當感激。大書感謝在這段困難時期仍給他支持和鼓勵的人，這些話讓他感到溫暖。最後，大書承諾，未來會持續反省自己，並希望能以行動來證明自己對過去行為的悔意，並再次向所有受影響的人表達歉意，期盼自己能在反思中成長，不辜負仍願意支持他的粉絲。

【道歉聲明】

大家好，我是大書。事件發生到現在大概已經一個月了，這段期間我想了很多，有很多愧疚，關於外遇、劈腿這件事，是我自己在兩年前做出的不當行為，首先我要在這邊跟我前妻致上歉意，對不起，真的很抱歉，是我做錯了。

兩年前外遇發生後，我們兩個溝通很多次，但還是確定要離婚，擬定了離婚協議，也找了公證，雖然有做賠償事宜，但我知道這遠遠無法彌補我對我前妻造成的傷害，真的很抱歉，真的對不起。

我目前已經離開Dcard，自請離職也是希望可以好好反省自己的錯誤，反省自己的行為，真的很感謝曾經一起工作的夥伴們，那些一起創作的過程，都是我很美好的回憶，未來我也會持續替你們加油，也感謝這段期間還願意給我鼓勵的人們，謝謝你們的話語，未來我也會持續反省自己的錯誤，反省自己的行為，改進自己，謝謝大家，對不起。