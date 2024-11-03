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80億歌王妻曬豪宅日常！「超奢別墅後院搭帳篷」愜意喊：舒適

記者劉宛欣／綜合報導

香港藝人林峯與小他10歲的大陸模特兒張馨月於2019年結婚，兩人婚後育有一女Luna。近年來，林峯專注發展中國大陸市場，為避免因工作與妻女長期分開，2023年底便決定舉家遷居上海。除了為女兒安排就讀當地知名的雙語私立幼稚園，林峯一家3口更入住一棟豪華複式宅邸，生活舒適且豪華。

▲張馨月曬出豪宅愜意生活。（圖／翻攝自張馨月小紅書、微博）

▲林峯、張馨月經常分享婚後生活。（圖／翻攝自張馨月微博）

林峯的上海豪宅裝潢走簡約風格，以白色和木色為主，設有氣派十足的旋轉樓梯與高樓底的大廳，整體空間寬敞明亮。近日，張馨月在社群平台上分享了一次「帳篷BBQ」的後院聚會，她在文中寫道：「天冷了怎麼能少了帳篷烤肉，自家後院支起帳篷和烤爐，聽著雨聲、肉在烤盤上的滋啦聲、朋友們的歡笑聲，享受美味與快樂的交織。」她還附上了「好好生活皆如所願」、「舒適生活」的標籤，展現出她對現狀的滿足與享受。

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▲張馨月曬出豪宅愜意生活。（圖／翻攝自張馨月小紅書、微博）

▲張馨月曬出豪宅愜意生活。（圖／翻攝自張馨月小紅書、微博）

▲張馨月曬出豪宅愜意生活。（圖／翻攝自張馨月小紅書、微博）

此外，張馨月還曾在社群上展示價值百萬的保時捷Taycan，並拍攝自己在別墅門口換鞋的畫面，隨即走進豪宅。之後，她分享了插花、準備晚餐的日常生活點滴，同時也曝光了大宅的部分內景。從影片中可見，家中開放式廚房設計寬敞，且設備齊全，戶外還有一片草地的花園，設置了桌椅，為這個豪宅增添不少優雅和生活氣息。這樣的居家生活氛圍，不僅顯示出他們的高品質生活，更讓粉絲一窺名人私生活的悠閒一面。

▲張馨月曬出豪宅愜意生活。（圖／翻攝自張馨月小紅書、微博）

▲張馨月曬出豪宅愜意生活。（圖／翻攝自張馨月小紅書、微博）

▲張馨月曬出豪宅愜意生活。（圖／翻攝自張馨月小紅書、微博）

▲張馨月曬出豪宅愜意生活。（圖／翻攝自張馨月小紅書、微博）

▲張馨月曬出豪宅愜意生活。（圖／翻攝自張馨月小紅書、微博）

▲張馨月先前曬出的日常照。（圖／翻攝自張馨月小紅書、微博）

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