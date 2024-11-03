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26歲網紅嫁杜拜豪門！富商尪「婚後列4鐵則」逼服從　網驚呼：黃金監獄

26歲網紅爽嫁豪門！丈夫列「生活規則」限制曝全網嚇。（圖／翻攝自IG）

▲26歲網紅爽嫁豪門！丈夫列「生活規則」限制曝全網嚇。（圖／翻攝自IG）

圖文／鏡週刊

國外有一名26歲的網紅蘇迪（SoudiAl Nadak）經常透過社群分享奢華的貴婦生活，在IG就吸引41.7萬粉絲追蹤，她之所以可以如此無憂無慮，原因是她在2021年與杜拜富商老公丈夫納達克（Jamal Nadak）結婚，蘇迪近日再透露，老公結婚時與她訂下生活規則，包括不准工作、上班與不能有任何的異性友人等條件，消息曝光後讓網友嘲諷，蘇迪的生活宛如在黃金打造的監獄內。

網紅蘇迪嫁給百萬富翁後，每天過著奢華的生活，但自由卻受限制。（圖／翻攝自IG）

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▲網紅蘇迪嫁給百萬富翁後，每天過著奢華的生活，但自由卻受限制。（圖／翻攝自IG）

根據《新德里電視台》（NDTV）報導，蘇迪表示，先前納達克為了讓她可以安心在沙灘上穿比基尼，竟砸重金買下要價5千萬美元，約新台幣15.8億元的小島，引發熱議，近日她又透露，老公為她制訂的生活規範，像是對方希望每天能欣賞到她的美貌，所以她醒來時需要維持好自己的妝髮，且她的包包與鞋子顏色必須互相搭配。

蘇迪曝光與老公的生活約定。（圖／翻攝自IG）

▲蘇迪曝光與老公的生活約定。（圖／翻攝自IG）

除此之外，蘇迪不需要外出工作，所有花費都由納達克支付，同時她也不需要親自下廚，因為一家人都是天天在外面用餐，不過蘇迪在獲得這些金錢上的享受，也受到了丈夫不少束縛。蘇迪表示，丈夫有一些具體偏好，比如強制她的包包必須和鞋子相互搭配，也不能有任何男性朋友。

對此，有部分網友就開酸，「聽起來像住在黃金監獄中」、「你丈夫控制欲很強，不信任你，也不希望你過著充實的生活」、「看來他買不到你臉上的笑容」、「等到你被一個更年輕的女人取代」。

另外，有許多網友表示擔憂，這種被控制的關係，可能會讓蘇迪的婚姻走向終結，還有網友指出，「金錢買不到幸福，儘管有錢總是比沒錢快樂」，另一位網友則質疑，蘇迪在這樣的婚姻中是否享有獨立權利，並警告這種生活或許缺乏意義且令人乏味，甚至質疑金錢是否能真正帶來幸福。

26歲網紅爽嫁豪門！丈夫列「生活規則」限制曝全網嚇。（圖／翻攝自X）

▲26歲網紅爽嫁豪門！丈夫列「生活規則」限制曝全網嚇。（圖／翻攝自X）

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