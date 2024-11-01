曾險釀意外！　63歲劉德華登4公尺高台「驚險重現玩命滑跪」全場看呆

記者蔡琛儀／台北報導

天王劉德華（華仔）今晚在台北小巨蛋開唱，今晚他唱到〈練習〉時，再次在高達4米的舞台演繹「滑跪」動作，由於他今年7月演出這段表演時，發生差點滑出舞台的驚險意外，因此今晚他重現這個演出，全場屏氣凝神滑了3公尺，好在華仔帶來完美表演，台上雪花紛飛，壯麗的模樣讓歌迷歡聲雷動。

▲ 劉德華今晚台北開唱 。（圖／記者謝婷婷攝）

能歌擅演的華仔，有過兩座金馬獎、四座香港電影金像獎的影帝殊榮，演唱會也精心設計了一段音樂劇，讓頭戴紳士帽、身著洋服的華仔在8位旗袍女舞者陪伴下，將舞台時空拉回〈上海灘〉，台上槍聲、砲火聲隆隆，華仔與情人緊緊相擁，難分難捨，還展現了優雅又性感、久違的國標舞技藝。

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最後唱到〈練習〉，舞台劇也演到華仔最後拉開了與女主角的距離，伴隨螢幕宛如亂槍炮火的轟隆聲，場面相當震撼。最後，華仔在8對新人襯托下演唱〈愛你一萬年〉，為音樂劇演出寫下有情人終成眷屬的完美結局。

▲▼劉德華帥氣穿上中國風唐裝極上海灘風。（圖／台灣映藝提供）

他今晚以中國風唐裝裝扮演唱〈鴿子情緣〉，笑問歌迷是否喜歡，「真的帥嗎？明天我就這樣穿著走出來，走在路上你們會覺得我是瘋子嗎？」眾人也給予肯定的反應，被華仔虧：「騙人，不要以為我真的是瘋子！」讓全場笑翻。也謝謝粉絲，「不管我什麼造型什麼年齡、長什麼樣子、身體怎麼樣，你們都那麼喜歡。」並邀請大家：「來一個承諾好不好？可能幾輩子都沒辦法完成的，你們願意嗎？告訴我你們愛我嗎？愛多久？一萬年？」還要大家一起舉起右手發誓，相當逗趣。