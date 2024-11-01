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阿本首戰BL劇！與千萬流量日星擦出火花「瞬間臉紅」

記者許逸群／台北報導

阿本圓夢啦！他宣布首次跨海到日本拍戲《霸道黑幫與膽小社畜-超越國界的愛-》，更是首次挑戰拍BL劇，與日本千萬流量男星，演出日本黑幫與黑心企業社畜的戀情。

▲▼阿本與日星KARUMA近距離接觸拍BL劇。（圖／mov提供）

▲阿本與日星KARUMA近距離接觸拍BL劇。（圖／mov提供）

阿本表示：「BL劇中那種純粹的情感與對愛情的執著，總是讓我心有共鳴，現實生活中的愛情常被各種因素消磨，BL劇卻讓我重拾初戀的悸動。」阿本回憶起自己直到22歲才初戀，每段感情都維持3年以上，而隨著年歲漸長，他才逐漸學會享受戀愛中的種種變化與驚喜。

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阿本透露，自己在BL劇中的觀察與感受，已運用到其他工作領域，日前參與完成一場泰國BL劇知名CP來台的粉絲見面會，目前正籌備拍攝與音樂和料理相關的BL劇項目。他從節目《模范棒棒堂》出道10年後，從事近8年幕後工作，這段經歷使他對影視製作有了更全面的理解。

▲▼阿本與日星KARUMA近距離接觸拍BL劇。（圖／mov提供）

▲阿本首次挑戰拍BL劇。（圖／mov提供）

阿本此次跨海演出，原與日星KARUMA線上對戲，剛開始兩人隔空對戲，阿本為了想更加了解對方，彼此互相關注後看了對方每則貼文與YouTube頻道影片，意外發現，KARUMA的YouTube頻道居然有千萬流量，「當下我心裡想說天啊！真的緊張到爆！」

直到對戲彩排後，兩人漸漸熟捻，阿本透露：「他在戲裡飾演黑道老大，但是他卻格外反差，本人真的很暖，看我很緊張，用中文講了『你好』、『好可愛』，突然我們兩個人的距離瞬間拉近！」一問之下，原來他來台灣旅遊多次，很喜歡台灣，「KARUMA誇我好可愛，讓我瞬間臉都紅了！」

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