Selina歡慶43歲生日　田馥甄驚爆她「活成單身」內幕曝光

記者蔡琛儀／台北報導

Selina（任家萱）10月31日歡慶43歲生日，她上週和寶貝兒子小腰果、男友小徐等人一起到台東池上去看好姐妹田馥甄演出，田馥甄昨天也發文PO出兩人合照，表示因為昨天颱風來襲取消慶生會，更寫：「謝謝妳因為愛，不小心活成了單身，攜家帶眷衝動奔赴，在池上金黃稻田，豐潤了我的心田。」讓不少人嚇一跳，好奇Selina難道恢復單身？

▲田馥甄發文為Selina祝壽。（圖／翻攝田馥甄IG）

對此Selina透過經紀人解釋：「有關『單身』的問題，是指這次台東應援姐妹之旅，感覺還把自己當成單身一樣說走就走。」表示這次整趟行程拉車來回台東，「沒有想到一大家子人的各種狀況，以至於腰果在舟車勞頓的情形下，因為作息有些紊亂，所以有點不適應的哭鬧。」笑說：「大家不要想太多喔！」

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而她昨天雖因颱風攪局取消慶生會，但還是有和家人朋友唱歌歡聚，Selina透露：「也是腰果唱歌初體驗！他一直隨著音樂跳舞並搖動沙鈴。」更直呼：「我爸媽居然為我熬夜到半夜兩點多，覺得被愛包圍，很幸福！」

▲▼Selina和家人溫馨歡慶43歲生日。（圖／翻攝臉書／任容萱）

而妹妹任容萱也PO出慶生照，也可看到大家唱到〈星期五晚上〉時，小腰果還隨著音樂節拍萌做寶寶版「16蹲」，可愛指數爆表。此外任爸任媽、任容萱和Selina還一起大合唱〈城裡的月光〉，此外愛哭的Selina和任容萱合唱〈同手同腳〉時又忍不住落淚，氣氛相當溫馨逗趣。