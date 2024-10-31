新婚3個月以為懷孕竟罹癌！32歲妻揭12次化療心路歷程

記者許逸群／台北報導

乳癌抗癌鬥士米娜日前受邀錄製律師謝震武主持的《震震有詞》，探討「惱人的婦科癌症」議題。乳癌抗癌鬥士米娜在節目上現身說法，32歲的她確診乳癌，「當時剛結婚3個月，打擊蠻大的。」

▲乳癌抗癌鬥士米娜錄《震震有詞》分享抗癌的心路歷程。（圖／和展影視提供）

起初，醫生說得模糊，請米娜與先生一起前來聽報告，先生還以為她懷孕，沒想到是罹患乳癌。米娜說，個性內斂的先生傳了封「不管發生什麼事，我都在」的訊息，讓她安心不少。她回想當時是乳癌一期，特定標靶藥物未給付早期乳癌，藥物需全自費花費1百多萬。

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「慶幸家人從小就幫我保險，保單給付有減輕醫療費用的壓力。」經歷過12次化療、17次標靶、兩次手術，米娜表示：「除了體力變差、掉髮等副作用，最擔心的是這些治療可能到最後是沒有收穫的。如果再來一次，心理衝擊更大。」化療後米娜開始一撮撮掉髮，索性剃光頭。

▲乳癌抗癌鬥士米娜分享抗癌的過程。（圖／和展影視提供）

米娜的先生用鼓勵方式陪伴著，稱呼她「小沙彌」，把她當作一般人正常的生活。米娜很慶幸自己當初做了全盤考量，聽取醫生建議切除乳房，同時進行重建隆乳手術，先生、家人、公婆也全力支持米娜的抗癌歷程。

走過抗癌歷程米娜開始接觸許多年輕病友，她表示有的病友開刀後同事前往探望，人資卻是帶了離職同意書要她簽名，主持人謝震武律師聽及直呼：「不要簽啊！」米娜說，現場氛圍讓病友不得不簽。最後，醫師王樂明提醒觀眾，癌症有年輕化趨勢，要每年固定健檢外，不要把身體警訊合理化。