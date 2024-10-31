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Jasper全英文演講「星二代壓力⭢動力」！　自信語氣配動作台風超穩

記者張筱涵／綜合報導

藝人應采兒26日在微博發佈兒子Jasper登上TED以全英文演講的9分16秒影片，備感驕傲地表示「成長就是要學著接納並運用你擁有的一切，請讓自己內心善良，身體健康，演講很棒」。而Jasper正式將從小就站上螢光幕以及身為星二代的心聲化作演講內容，流利清晰的談吐傳遞著正能量。

▲▼JASPER。（圖／翻攝自微博／應采兒）▲▼JASPER。（圖／翻攝自微博／應采兒）

▲Jasper全英文演講自信十足。（圖／翻攝自微博／應采兒）

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Jasper站上舞台就展現穩健台風和充滿自信的模樣，開頭先自介名叫Jasper，再從中文名字「陳昊廷」衍生到當自己5歲時是被外界稱為「小小春」的，進而開始闡述身為星二代的心情：「作為明星的孩子，外界的關注產生了巨大的壓力，名聲就像我內心不斷燃燒的火焰，你能想像嗎？攝影機一直⋯⋯一直對著你。」

面對星二代的身份束縛，Jasper坦承在外需要嚴格控制自己的言行舉止，不能遊手好閒也不能隨意奔跑，感嘆「我不能做我自己」，但現在的他將過往這些壓力化作力量，面對每件事都力求完美：「我了解到我可以將我兩個身份融合在一起，我也明白了『我不必總是成為自己，而是慢慢做回自己』。」

▲▼JASPER。（圖／翻攝自微博／應采兒）

▲Jasper吐露身為星二代的壓力，隨著成長已經將之化為動力。（圖／翻攝自微博／應采兒）

說到這裡，Jasper搭配簡單又流暢的手勢：「我們不能逃跑，我們不能只是躲起來，當我們站在聚光燈下，這是一個發光的好機會，我們必須抓住它，在人生這條旅途中，我們必須利用生活給我們的每一個機會，因為我們是自己節目裡的主角，我們書寫自己的故事。」語畢，全場也響起了掌聲與歡呼。

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Jasper, 陳小春, 應采兒

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