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劉香慈脫口「不要你了」　4歲兒反應讓她心碎：父母也可能言語霸凌

記者蔡宜芳／綜合報導

「最美士官長」劉香慈與生技公司總經理老公結婚七年，除了兩個兒子Teddy、Enzo，7月還誕下了女兒。她30日在社群分享和小兒子的互動，透露自己因一時情緒、脫口說「不要你了」，結果兒子的反應讓她相當自責，她也為此學到一課。

▲▼劉香慈脫口「不要你了」　4歲兒反應讓她心碎。（圖／翻攝自Instagram／chantelliu）

▲劉香慈育有兩子一女。（圖／翻攝自Instagram／chantelliu）

劉香慈透露，Enzo放學回家後，就拿起櫃子上的鳳梨酥，堅持要馬上吃，但她認為應該先吃飯，因此兩人陷入了僵持，「我們兩邊都很堅持自己的立場，Enzo越說越急，一來一往，他的情緒也堆疊上去了。他一開始很難過地大哭，接著就憤怒地大叫，崩潰的情緒一發不可收拾，怎麼好好說、轉移注意力都沒用。」

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而劉香慈因為在照顧微發燒的大兒子，一邊還要親餵女兒，丈夫也不在家，因此在小兒子的大哭大鬧之下，耐心終於用完，脫口而出：「我不要你了。」結果一番話讓Enzo崩潰，「Enzo更難過用手指著我、哭著重複說：你把我生下來、你把我生下來。」

▲▼劉香慈脫口「不要你了」　4歲兒反應讓她心碎。（圖／翻攝自Instagram／chantelliu）

▲劉香慈透露自己不小心用言語傷害了兒子。（圖／翻攝自Instagram／chantelliu）

劉香慈表示，當下聽到Enzo的話，她感到非常自責和慚愧，意識到自己的話語傷害了孩子，「他只是個3、4歲的孩子，他這個階段以自我為優先，他情緒管理能力還沒有發展完全，他的自我控制力是薄弱的，如果出現暴怒、尖叫、哭鬧這些失控行為是很正常的……這些我都知道，但是面對強大的情緒壓力，我還是說出了傷害他的話。」

劉香慈隨後立刻抱住Enzo，不斷向兒子道歉說：「媽媽最愛你了，我把你生下來就是要好好的愛你。」承諾下次不會再這樣了。而這段話像是神奇的咒語一樣，Enzo的情緒得到了緩解，「他不怒吼了，邊哭邊讓我抱著他。沒有先前的小惡魔暴戾之氣，而變成一個因為被同理而覺得委屈的小男孩。」

劉香慈透過這段經歷，深刻體會到語言的力量，「語言可以溫暖人也可以傷害人，父母也可能不小心用言語來霸凌孩子。」她也認為很多傷人的話，其實大多簡單平凡，「育兒之路，是我和孩子一起成長的過程。」

【劉香慈全文】

Enzo放學回家，抓起櫃子上的鳳梨酥跑來跟我說：媽媽，我想要吃這個。我說不行，要等吃完飯後再吃。他說他一定要，就是現在。我說飯煮好了，先吃飯。我們兩邊都很堅持自己的立場，Enzo越說越急，一來一往，他的情緒也堆疊上去了。他一開始很難過的大哭，接著就憤怒的大叫。崩潰的情緒一發不可收拾，怎麼好好說、轉移注意力都沒用；我想離開房間讓彼此冷靜一下他也不願意，拉著我大吼大哭。
先生出國，哥哥微發燒，妹妹也在焦躁等著我親餵。我在耐心用完的那一刻輕聲的脫口而出：我不要你了。Enzo更難過用手指著我、哭著重複說：你把我生下來、你把我生下來。
他這句話很早熟，我也不曉得他是否理解他的文字。我當下猶如當頭棒喝，很自責很慚愧。他只是個3、4歲的孩子，他這個階段以自我為優先，他情緒管理能力還沒有發展完全，他的自我控制力是薄弱的，如果出現暴怒、尖叫、哭鬧這些失控行為是很正常的⋯⋯這些我都知道，但是面對強大的情緒壓力，我還是說出了傷害他的話。
我馬上抱住他一直說：對不起，媽媽剛剛說的話讓你很傷心，我下次不會這樣了，請你原諒我。媽媽最愛你了，我把你生下來就是要好好的愛你，不管發生什麼事我都會愛你的。
這一串話像是神奇的咒語，他不怒吼了，邊哭邊讓我抱著他。沒有先前的小惡魔暴戾之氣，而變成一個因為被同理而覺得委屈的小男孩（一開始他也只不過是想要吃塊鳳梨酥而已）。
接下來，我牽著他的手去餐桌一起吃飯，跟我分享學校發生的趣事，飯後吃了一塊鳳梨酥還加碼一小杯養樂多QQ飲。

語言可以溫暖人也可以傷害人，父母也可能不小心用言語來霸凌孩子；很多傷人的話其實很間（簡）單平凡，育兒之路，是我和孩子一起成長的過程。

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