快訊／Stray Kids高雄世運「確定延後開唱」　主辦：考量粉絲、藝人安危

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣團體Stray Kids出道6年，他們11月2日將站上高雄世運舉辦世界巡迴「dominATE」演唱會， 無奈颱風康芮襲台，稍早高雄市府宣布停班停課，主辦單位理想國也在臉書專頁證實「演唱會將延後一天（11月3日）舉辦」，考慮到粉絲外出安全、舞台搭建以及藝人安危，專場確定延後舉辦。

▲Stray Kids前進高雄世運開唱，活動因受到颱風影響，延至11月3日舉辦。（圖／Live Nation Taiwan提供）

Stray Kids世界巡迴「dominATE」演唱會高雄站預計於11月2日登場，只是颱風康芮登台，導致活動受到影響，主辦單位「理想國」30日晚間在臉書證實活動延至11月3日舉辦。

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▲Stray Kids前進高雄世運開唱，活動因受到颱風影響，延至11月3日舉辦。（圖／翻攝自Live Nation Taiwan臉書）

Stray Kids在2018年3月出道，團名象徵著要決心打破傳統跟跳脫世俗框架，成員樣樣精通從舞蹈、歌唱甚至饒舌等，快速走紅全世界拿下包括告示牌音樂大獎（Billboard Music Award）「最佳K-POP專輯」、MTV音樂錄影帶大獎（MTV Video Music Awards）「最佳K-POP代表」及全美民選獎（People’s Choice Awards）「年度最佳團體」等榮耀加持，專輯《5-STAR》首週超過461萬張銷量，成為K-POP史上最高首週銷量。

主辦單位臉書：

由於遇上康芮颱風影響，高雄市已達「停班停課」(10月31日) 標準，我們很遺憾地宣布，在經多方討論評估安全考量及舞台搭建作業，不得不在此宣布於2024年11月2日舉辦的 Stray Kids World Tour 演出將延後一天，改至2024年11月3日晚上6點於原場館舉行，造成不便請大家見諒。

爲保證藝人安全完成演出，我們也將充分準備好應對方案，感謝粉絲們的理解與配合。已購買票券者將可保留原票券，於2024年11月3日持完整原票券入場觀賞演出。若不克參與延期演出，即日起，退款資訊及辦法請至拓元售票網站查詢。

颱風動態瞬息萬變，請務必注意個人安全，並密切留意 Live Nation 官方平台最新公告。 如造成任何不便，敬請見諒。