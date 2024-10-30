敖犬登記結婚了　新娘只有4X公斤　無懼颱風照開趴

記者葉文正／台北報導

自《模范棒棒堂》出道的敖犬（莊濠全）今年10月11日跟小10歲的經紀人女友發發求婚成功，如今再度傳出喜訊，小倆口已在10月30日正式登記結婚，只有40公斤的發發站在敖犬身旁顯得小鳥依人。今天還是敖犬的42歲生日，對此，新手人妻兼經紀人發發開心說：「我就是他最棒的生日禮物。」

▲敖犬(左)與發發今天正式成為夫妻。（圖／發發提供）

敖犬也成為昔日團體「Lollipop棒棒堂」的第4位人夫，整團僅剩王子、小杰還沒完成人生大事。而夫妻倆登記後，無懼颱風來襲，正與好友們一起開趴，爽過婚姻生活第一天。

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▲兩人雨中登記結婚。（圖／發發提供）

敖犬今日找了過去舞團「黑角」的好友擔任證婚人，發發則是找了自己的好姐妹見證珍貴的一刻。發發透露，敖犬求婚那天正是她的生日，今天登記的日子則是敖犬生日，兩次重要時刻都很有紀念價值。

▲敖犬日前已經求婚成功。（圖／翻攝IG）

發發也透露，「我們都沒有哭，開心到不行，雖然雙方父母都沒有到，但他們都很祝福我們，沒有催生，很尊重我們的安排」。敖犬在《全明星運動會4》的黃隊隊友林志宇、彭尊也到場見證2人登記的美好景象。至於婚禮及生子計劃，發發表示：「應該會等台中房子好了，再來安排，希望可以在明年年中入住新房子。生孩子部分我們都覺得隨緣。」

敖犬在跟發發交往的這2年多以來，一直在她身邊無微不至地照顧、陪伴，2人也從情侶變成工作夥伴，24小時黏緊緊，敖犬嘴甜說：「可以娶到發發是我人生最大的福氣，我會愛她一輩子、照顧她一輩子，可以跟她結婚，是我最大的幸福。我也很開心可以兌現當初在節目上給她的承諾，給她很棒的求婚，一切都在我的計劃之中！」發發則幸福回應老公的告白：「我嫁出去了！我是最幸福的人。」