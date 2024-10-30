ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

敖犬登記結婚了　新娘只有4X公斤　無懼颱風照開趴

記者葉文正／台北報導

自《模范棒棒堂》出道的敖犬（莊濠全）今年10月11日跟小10歲的經紀人女友發發求婚成功，如今再度傳出喜訊，小倆口已在10月30日正式登記結婚，只有40公斤的發發站在敖犬身旁顯得小鳥依人。今天還是敖犬的42歲生日，對此，新手人妻兼經紀人發發開心說：「我就是他最棒的生日禮物。」

▲敖犬與發發今天正式成為夫妻。（圖／發發提供）

▲敖犬(左)與發發今天正式成為夫妻。（圖／發發提供）

敖犬也成為昔日團體「Lollipop棒棒堂」的第4位人夫，整團僅剩王子、小杰還沒完成人生大事。而夫妻倆登記後，無懼颱風來襲，正與好友們一起開趴，爽過婚姻生活第一天。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲敖犬與發發今天正式成為夫妻。（圖／發發提供）

▲兩人雨中登記結婚。（圖／發發提供）

敖犬今日找了過去舞團「黑角」的好友擔任證婚人，發發則是找了自己的好姐妹見證珍貴的一刻。發發透露，敖犬求婚那天正是她的生日，今天登記的日子則是敖犬生日，兩次重要時刻都很有紀念價值。

▲敖犬與發發今天正式成為夫妻。（圖／發發提供）

▲敖犬日前已經求婚成功。（圖／翻攝IG）

發發也透露，「我們都沒有哭，開心到不行，雖然雙方父母都沒有到，但他們都很祝福我們，沒有催生，很尊重我們的安排」。敖犬在《全明星運動會4》的黃隊隊友林志宇、彭尊也到場見證2人登記的美好景象。至於婚禮及生子計劃，發發表示：「應該會等台中房子好了，再來安排，希望可以在明年年中入住新房子。生孩子部分我們都覺得隨緣。」

敖犬在跟發發交往的這2年多以來，一直在她身邊無微不至地照顧、陪伴，2人也從情侶變成工作夥伴，24小時黏緊緊，敖犬嘴甜說：「可以娶到發發是我人生最大的福氣，我會愛她一輩子、照顧她一輩子，可以跟她結婚，是我最大的幸福。我也很開心可以兌現當初在節目上給她的承諾，給她很棒的求婚，一切都在我的計劃之中！」發發則幸福回應老公的告白：「我嫁出去了！我是最幸福的人。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

推薦閱讀

快訊／好消息！周杰倫無預警宣布「大巨蛋門票加開」　開賣時間公布

快訊／好消息！周杰倫無預警宣布「大巨蛋門票加開」　開賣時間公布

《黑白大廚》三星遭前妻爆是「世紀渣男」！　8年都在劈腿提1怪癖要求

《黑白大廚》三星遭前妻爆是「世紀渣男」！　8年都在劈腿提1怪癖要求

快訊／資深男星石英過世享壽82歲　日治時代出生「從影超過半世紀」

快訊／資深男星石英過世享壽82歲　日治時代出生「從影超過半世紀」

快訊／石英家屬證實死訊！　演員女兒曝「3天前就過世」遺願曝光

快訊／石英家屬證實死訊！　演員女兒曝「3天前就過世」遺願曝光

家寧變詭異謎底揭曉！「當上助教完成3課程」　他爆：學員把她當笑話

家寧變詭異謎底揭曉！「當上助教完成3課程」　他爆：學員把她當笑話

快訊／萬名華嫂安心了！　劉德華宣布：演唱會明如期舉辦

快訊／萬名華嫂安心了！　劉德華宣布：演唱會明如期舉辦

Andy家寧上心靈課「原因終曝光」！這群人5成員都去 尼克：變假正向

Andy家寧上心靈課「原因終曝光」！這群人5成員都去 尼克：變假正向

68歲陳美鳳拿敬老卡搭捷運遭攔下！　遭站務員逼近質疑：也太年輕

68歲陳美鳳拿敬老卡搭捷運遭攔下！　遭站務員逼近質疑：也太年輕

石英白髮拄拐杖「8月最後身影曝光」！七夕同框演員妻　留燦爛笑容離世

石英白髮拄拐杖「8月最後身影曝光」！七夕同框演員妻　留燦爛笑容離世

劉德華到台灣了！　演唱會首日遇強颱…是否開唱主辦回應了

劉德華到台灣了！　演唱會首日遇強颱…是否開唱主辦回應了

趙露思新戲下猛藥「遭男拖進產棚侵犯」！過激畫面瘋傳　網震撼不忍看

趙露思新戲下猛藥「遭男拖進產棚侵犯」！過激畫面瘋傳　網震撼不忍看

林郁婷登金鐘遭爆「經紀人要求品牌付錢送珠寶」！　公關怒爆黑料

林郁婷登金鐘遭爆「經紀人要求品牌付錢送珠寶」！　公關怒爆黑料

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／好消息！周杰倫無預警宣布「大巨蛋門票加開」　開賣時間公布

《黑白大廚》三星遭前妻爆是「世紀渣男」！　8年都在劈腿提1怪癖要求

快訊／資深男星石英過世享壽82歲　日治時代出生「從影超過半世紀」

快訊／石英家屬證實死訊！　演員女兒曝「3天前就過世」遺願曝光

家寧變詭異謎底揭曉！「當上助教完成3課程」　他爆：學員把她當笑話

快訊／萬名華嫂安心了！　劉德華宣布：演唱會明如期舉辦

Andy家寧上心靈課「原因終曝光」！這群人5成員都去 尼克：變假正向

68歲陳美鳳拿敬老卡搭捷運遭攔下！　遭站務員逼近質疑：也太年輕

石英白髮拄拐杖「8月最後身影曝光」！七夕同框演員妻　留燦爛笑容離世

劉德華到台灣了！　演唱會首日遇強颱…是否開唱主辦回應了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

敖犬, 發發

讀者迴響

最新新聞更多

  1. BTS V被檢舉違反軍法！　閔熙珍爆他「入伍第5天傳簡訊」遭疑耍特權
  2. 快訊／Stray Kids高雄世運「確定延後開唱」　主辦：考量粉絲、藝人安危
  3. 李珠珢真的退隊了！　經紀公司「退役名單悄更新」疑非自願離開
  4. 陳美鳳搭捷運有原因！遇可怕小黃司機「快車道跳車」驚悚過程曝光
  5. 劉德華小巨蛋明照唱　粉絲盼買現場票...主辦單位回應了
  6. 敖犬登記結婚了　新娘只有4X公斤　無懼颱風照開趴
  7. 楊佩潔遭詐騙「戶頭直接少個0」！　曝高超手法：電話跟銀行一樣
  8. 王傳一77歲醫生父「騎腳踏車摔倒」　放大絕阻止親爸…勸阻無效！
  9. 快訊／萬名華嫂安心了！　劉德華宣布：演唱會明如期舉辦
  10. TRASH年底將攻蛋　爭最佳現場演出獎竟輸給他們！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366