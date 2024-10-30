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王傳一77歲醫生父「騎腳踏車摔倒」　放大絕阻止親爸…勸阻無效！

記者黃庠棻／台北報導

大愛劇《在光裏的人》全劇20集，30日就是大結局，越接近尾聲收視越往上飆。才剛拿下第59屆金鐘獎「迷你劇集(電視電影)」及「戲劇節目」雙金導演獎的林志儒，在劇中飾演王傳一的爸爸，能導又能演，台詞還是用客家母語，果真吸住觀眾的眼球，衝出全劇收視新高峰。

▲《在光裏的人》。（圖／大愛電視提供）

▲《在光裏的人》迎來完結篇。（圖／大愛電視提供）

《在光裏的人》王傳一飾演中醫師「葉明憲」，跟林志儒的父子情令人動容，父親鼓勵他中醫之路不畏挑戰跳脫舒適圈。至於醫生的心情是如何揣摩，王傳一說不是因為演出才知道他的醫生父親很辛苦，而是從小到大就是看著父親回家後很疲憊辛勞，反而演出時會「把對病患的關愛投入，而不是交差了事」。

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▲《在光裏的人》。（圖／大愛電視提供）

▲《在光裏的人》迎來完結篇。（圖／大愛電視提供）

現實生活中，王傳一77歲的父親現在還到處義診，每星期都很忙，他跟父親的關係很像朋友，父親對他沒有任何要求，直呼「反而是我希望他能夠聽我的東西」。因為王傳一的父親身體跟以往健康程度差很多，而且八月份才騎腳踏車摔倒，他派出大女兒出馬勸說「爺爺不要再騎腳踏車」，原以為有用，沒想到當晚他爸爸還是想騎腳踏車回去，最後王傳一只好出大絕「裝輔助輪」，顧不得爸爸會不會接受，王傳一還把輔助輪打死結鎖緊，因為安全第一。

▲《在光裏的人》。（圖／大愛電視提供）

▲《在光裏的人》迎來完結篇。（圖／大愛電視提供）

《在光裏的人》翁家明在劇中飾演「林繁幸」醫師，從MBTI的超級「I」人，喜歡安靜獨處，較偏好有自己的空間，到最後已經能到鄉民家中探視、提供慰藉，飾演太太的陳明真說出了經典金句「你是醫生，你專門醫治別人的傷口，我這個醫生娘，總不能在你的心中，劃下一道無法癒合的傷痕啊！」

▲《在光裏的人》。（圖／大愛電視提供）

▲《在光裏的人》迎來完結篇。（圖／大愛電視提供）

翁家明在劇中服務到75歲退休，選擇下山的方式也無敵「I」，秉持「保密，千萬別說」連醫療站都不去做最後巡禮，只希望大埔鄉民說故事給小朋友聽「從前這個醫療站駐守著一個老醫生，不苟言笑滿頭白髮，但是呢，醫術精湛高明，把我吹捧成像在世華陀一樣」。

▲《在光裏的人》。（圖／大愛電視提供）

▲《在光裏的人》迎來完結篇。（圖／大愛電視提供）

柯淑勤在劇中飾演媽媽的角色，最大的感受就是，在臺北生活的人，如果日子不好過就會怨，整張臉相愁容滿面，但是在大埔「可能是週邊環境也有關吧！那樣的自然，那樣的美景，無形中滋養他們，大自然是滋養人類，可是人類會忘記它，覺得它理所當然」。

▲《在光裏的人》。（圖／大愛電視提供）

▲《在光裏的人》迎來完結篇。（圖／大愛電視提供）

柯淑勤說大埔人日子過得雖然苦，但是沒有看到愁苦的臉，「知足簡單就不會有太多複雜的面相」，她自己就是不想出現愁苦的臉，雖然經歷過「瞎」的人生「可是我就是不要變成一個很醜的女人」。就像王傳一在劇中的金句一樣「他們雖然物資生活不豐富，內在卻都有耀眼的靈魂」。

▲《在光裏的人》。（圖／大愛電視提供）

▲《在光裏的人》迎來完結篇。（圖／大愛電視提供）

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