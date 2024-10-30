朝聖周杰倫超失望「一場糟糕體驗」！遇2狀況崩潰　網汗：慶幸沒買到票

記者田暐瑋／綜合報導

周杰倫12月將在台北大巨蛋舉辦演唱會，15萬張門票一下就被搶光，證明了周杰倫天王魅力不減，日前他在馬來西亞開唱，卻有粉絲發文直言看完後很失望，舉例2點：點歌都是某一國人、前後排粉絲大聲跟唱，抱怨稱是「一場糟糕的體驗」。

▲周杰倫 。（圖／杰威爾音樂提供）

原PO參加周杰倫馬來西亞演唱會，和朋友的座位在倒數第二排，本以為可以避免其他歌迷的干擾，沒想到後排的兩名女粉絲整場尖叫幾乎沒停過，「她們的尖叫，跟全場六萬人的是不同的。別人是歡呼雀躍，大概就是wooaaahhhh…！！她們是低配版海豚音。啊啊啊啊！！！！有點像被變態襲胸。啊啊啊啊啊啊！！！！！！」讓他全程崩潰用手摀住耳朵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，周杰倫演唱會必出現的點歌環節也讓原PO失望不已，「還有大家都在吐槽的點歌環節。六萬人的現場，點來點去，幾乎都是某國人。」而在點歌環節結束後，前後的女粉絲再度瘋狂跟唱，他再度崩潰，形容自己當時突然失去聽覺，「周杰倫唱的歌，一時聽得到，一時聽不到。起初在想，是不是音響有問題。後來看網路留言，大家覺得偶像不再年輕。也不能長時間唱得如魚得水，要劃一劃（划一划）水。但我想了想，我覺得都不是。」

▲周杰倫。（圖／翻攝自周杰倫IG）



最後，原PO在唱到〈七里香〉時選擇提前離場，回到家後透過手機看到數萬人從場館擠出的畫面，忍不住慶幸提早離開，這篇抱怨文立刻引來大批網友回應，「是不是該安慰我們沒搶到票」、「安慰到我了！不去是對的」、「還好我們沒有去」。