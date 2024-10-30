查寧塔圖傳分手柔伊克拉維茲　未婚妻遭目擊不戴訂婚戒

▲柔伊克拉維茲（左）與查寧塔圖（右）一起出席《求救眨眨眼》洛杉磯首映。（華納兄弟提供）

圖文／鏡週刊

在交往3年、訂婚1年後，影星查寧塔圖（Channing Tatum）與柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz）傳出分手的消息。儘管雙方都沒有對外證實，但柔伊克拉維茲已經好幾個月，都被目擊沒有戴上訂婚戒指。

兩人是在合作電影《求救眨眨眼》（Blink Twice）熟識，柔伊克拉維茲負責電影導演與聯合編劇，她把劇本交給查寧塔圖，希望他能演出，儘管當時根本不認識，但覺得他的外型非常適合，「藝術就是我們愛的語言。」柔伊在電影首映時談到，「當我們愛著彼此，無時無刻不談論著、體驗著，也互相支持彼此，那就是了。」

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查寧塔圖說，「當拍片時看著現場，最棒的人就在你身邊，嘗試解決所有你真的很想解決的問題時，那真的是難以置信的過程。」他說大家往往以為愛情就是想跟對方組成家庭，但也是跟你的夥伴一起達成最難以達成的任務。

柔伊克拉維茲也洛杉磯首映會上，特別感謝查寧塔圖，她感性表示：「從製作到表演、鼓勵我，再到我在浴室地板哭時抱著我，因為我覺得我把一切都搞砸了。謝謝你讓我成為一個徹底的強迫症控制狂，謝謝你的耐心。與你一起完成這部片是非常棒的冒險，謝謝你的信任，讓我執導你。拍電影真的很酷，但當你可以跟一生中的摯愛一起拍時，那就變得更酷了。」

在2021年8月，雙方的戀情浮上台面，隔年參加紐約大都會博物館慈善晚宴時還一起離去，並且在當年萬聖節一起變裝上街。不過即使傳出分手，兩人依然有合作的新片要繼續，是女星凱特布蘭琪（Cate Blanchett,）製作兼主演的《Alpha Gang》。



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