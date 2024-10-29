家寧「秘月期POPOO」掀模仿潮！　孫生看不下去：覺得蠻不妥

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber「眾量級」成員家寧最近創立新頻道「秘月期POPOO」，除了讓過往上心靈課程一事被挖之外，不少網紅也都紛紛在社群討論此事。為此，日前才爆料家寧有異常舉動的「反骨男孩」成員孫生，最近再透過Threads發文談論此事，同時也坦言，「看到一堆人拍二創家寧的詭異感，覺得蠻不妥的。」

▲孫生（圖左）、家寧。（圖／翻攝自Facebook／孫生- Soon）



孫生在文中表達自己對「心靈課程」的好奇與關注，並向網友們徵求相關經驗分享。他表示，有興趣了解「上過心靈課程或是其他詭異課程」的經歷，希望有這類經驗且願意受訪的粉絲能在貼文下留言，讓他可以藉此深入探索這些課程的真實面貌。

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▲孫生發文談心靈課程。（圖／翻攝自Threads／soon6669）

孫生還特別提到，最近看到許多網友針對家寧新影片中的「詭異行為」進行二次創作，雖然他感到好笑，但也有些擔憂。他透露，這是他首次對此類模仿行為感到蠻不妥的，並質疑自己是否因而變成正義魔人，因此最後以半開玩笑的語氣問：「完了，我是不是老了？ 」

▲孫生發文坦言擔心家寧。（圖／翻攝自Threads／soon6669）

事實上，孫生日前才發文透露，在走鐘獎上察覺到家寧行為異常，「她會一直露出很詭異的笑，然後眼神跟表情超奇怪，然後會自己一直傻笑跟嘴巴一直碎動，很像在唸什麼似的。我清楚那個不是在做效果，沒有鏡頭拍呀。」這些不尋常的舉動讓孫生感到害怕，他形容這情景如同「恐怖片中被鬼附身的場景」，並坦言自己真的有點嚇到。