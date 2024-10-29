ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

家寧「秘月期POPOO」掀模仿潮！　孫生看不下去：覺得蠻不妥

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber「眾量級」成員家寧最近創立新頻道「秘月期POPOO」，除了讓過往上心靈課程一事被挖之外，不少網紅也都紛紛在社群討論此事。為此，日前才爆料家寧有異常舉動的「反骨男孩」成員孫生，最近再透過Threads發文談論此事，同時也坦言，「看到一堆人拍二創家寧的詭異感，覺得蠻不妥的。」

▲▼孫生（圖／翻攝自Facebook／孫生- Soon）

▲孫生（圖左）、家寧。（圖／翻攝自Facebook／孫生- Soon）

孫生在文中表達自己對「心靈課程」的好奇與關注，並向網友們徵求相關經驗分享。他表示，有興趣了解「上過心靈課程或是其他詭異課程」的經歷，希望有這類經驗且願意受訪的粉絲能在貼文下留言，讓他可以藉此深入探索這些課程的真實面貌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼孫生。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

▲孫生發文談心靈課程。（圖／翻攝自Threads／soon6669）

孫生還特別提到，最近看到許多網友針對家寧新影片中的「詭異行為」進行二次創作，雖然他感到好笑，但也有些擔憂。他透露，這是他首次對此類模仿行為感到蠻不妥的，並質疑自己是否因而變成正義魔人，因此最後以半開玩笑的語氣問：「完了，我是不是老了？ 」

▲▼孫生。（圖／翻攝自Threads／soon6669）

▲孫生發文坦言擔心家寧。（圖／翻攝自Threads／soon6669）

事實上，孫生日前才發文透露，在走鐘獎上察覺到家寧行為異常，「她會一直露出很詭異的笑，然後眼神跟表情超奇怪，然後會自己一直傻笑跟嘴巴一直碎動，很像在唸什麼似的。我清楚那個不是在做效果，沒有鏡頭拍呀。」這些不尋常的舉動讓孫生感到害怕，他形容這情景如同「恐怖片中被鬼附身的場景」，並坦言自己真的有點嚇到。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

家寧疑捲邪教2年時間軸曝光！　百萬YTR揭影片詭異主因「跟Andy有關」

家寧疑捲邪教2年時間軸曝光！　百萬YTR揭影片詭異主因「跟Andy有關」

獨／偷錄心靈課程「鬼打牆亂吼音檔」！　苦主爆全班學狗爬：完全邪教

獨／偷錄心靈課程「鬼打牆亂吼音檔」！　苦主爆全班學狗爬：完全邪教

快訊／蔡瑞雪證實掰了富二代孫麥傑！12字吐情斷 3個月前才爆分手

快訊／蔡瑞雪證實掰了富二代孫麥傑！12字吐情斷 3個月前才爆分手

快訊／康芮颱風攪局　五月天花蓮、高雄演唱會不唱了…宣告延期！

快訊／康芮颱風攪局　五月天花蓮、高雄演唱會不唱了…宣告延期！

黃牛掰了！YOASOBI明年小巨蛋開唱「採實名抽選制」　票價全公開

黃牛掰了！YOASOBI明年小巨蛋開唱「採實名抽選制」　票價全公開

愛莉莎莎、福爾思庭公開「心靈課洗腦過程」！　背後內幕全說了

愛莉莎莎、福爾思庭公開「心靈課洗腦過程」！　背後內幕全說了

「籃球女神」脫了！解放比基尼 水下被拍超羞畫面：在澳洲很自由

「籃球女神」脫了！解放比基尼 水下被拍超羞畫面：在澳洲很自由

鄧超、孫儷和路人起爭執！無禮原因曝光　連狗仔都說：這忍不了

鄧超、孫儷和路人起爭執！無禮原因曝光　連狗仔都說：這忍不了

黃子佼拒賠錢受害人：不是我拍的！K小姐性侵案確定不起訴　內情曝光

黃子佼拒賠錢受害人：不是我拍的！K小姐性侵案確定不起訴　內情曝光

九孔豪華賓士火燒車　「七個字」回應人車現況　天王任賢齊竟助陣

九孔豪華賓士火燒車　「七個字」回應人車現況　天王任賢齊竟助陣

跟家寧上同課程！他爆「Andy主動推薦」大咖網紅牽線　1年砸15萬畢業

跟家寧上同課程！他爆「Andy主動推薦」大咖網紅牽線　1年砸15萬畢業

被罵「好像罔腰」鳳梨辣妻不忍了！歐菈0髒字回話電爆 全被截圖

被罵「好像罔腰」鳳梨辣妻不忍了！歐菈0髒字回話電爆 全被截圖

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

家寧疑捲邪教2年時間軸曝光！　百萬YTR揭影片詭異主因「跟Andy有關」

獨／偷錄心靈課程「鬼打牆亂吼音檔」！　苦主爆全班學狗爬：完全邪教

快訊／蔡瑞雪證實掰了富二代孫麥傑！12字吐情斷 3個月前才爆分手

快訊／康芮颱風攪局　五月天花蓮、高雄演唱會不唱了…宣告延期！

黃牛掰了！YOASOBI明年小巨蛋開唱「採實名抽選制」　票價全公開

愛莉莎莎、福爾思庭公開「心靈課洗腦過程」！　背後內幕全說了

「籃球女神」脫了！解放比基尼 水下被拍超羞畫面：在澳洲很自由

鄧超、孫儷和路人起爭執！無禮原因曝光　連狗仔都說：這忍不了

黃子佼拒賠錢受害人：不是我拍的！K小姐性侵案確定不起訴　內情曝光

九孔豪華賓士火燒車　「七個字」回應人車現況　天王任賢齊竟助陣

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

孫生, YouTuber, 網紅, 反骨男孩, 家寧, 眾量級, 秘月期POPOO

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 林佩瑤「胸前挖大洞」走上韓街頭　路人反應超真實：對不起韓國人
  2. 巫苡萱驚爆球隊廁所「遭人偷裝針孔」！私密畫面全流出　揭對方變態行徑
  3. 賈靜雯、梧桐妹冰島曬恩愛！　「極光下甜蜜親嘴」畫面曝光
  4. 才被小S轟愛遲到「大頭症」！男星再遭爆工作失聯　他下跪認：喝酒誤事
  5. JYP養成系男偶像爆「私聯人妻粉」　遭揭約會照砲轟：違背做人底線
  6. 家寧「秘月期POPOO」掀模仿潮！　孫生看不下去：覺得蠻不妥
  7. 琳妲解放比基尼「前後都挖空」！　一轉身激辣身材全看光
  8. 「國民女婿」羅一鈞又要開唱！　率30醫學生演出...同場還有林美秀
  9. 韋禮安《披哥4》成團哭了：奔四的男子，還是充滿各種可能性　
  10. 崔敏煥被追加「強制猥褻調查」！　公然摸前妻私密部位：侵害性自主權

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366