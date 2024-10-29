温昇豪演喜劇超犧牲！　偶遇宿敵「屎在滾」邊嗆聲邊夾屁股狂奔

記者黃庠棻／台北報導

職場喜劇《X！又是星期一》，由范少勳、林奕嵐、温昇豪、曾莞婷主演，林暐恆（阿Ken）執導，稱霸MyVideo戲劇榜冠軍。温昇豪飾演《贏家週刊》業務部一哥，和范少勳曾有一段姻親關係，首集兩個人見面就互不對盤，火藥味十足。

▲《X！又是星期一》寫實描寫職場生活。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

范少勳、温昇豪難得一同接受專訪，近年堪稱「職人劇天王」的温昇豪，演活各種角色，除以《誰殺了她》入圍第29屆亞洲電視大賞最佳男主角獎、監製與主演影集《整形過後》開拍外，也罕見展現他的喜劇表演功力，一場他肚子滾想衝廁所，卻見到宿敵范少勳，他一邊用表情猙獰嗆聲，一邊還得「ㄍㄧㄥ」住、夾著屁股狂奔。

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温昇豪回想起這場戲，笑說已經不太記得當初怎麼決定這樣演，直呼「我想應該是自己靈機一動做出的反應吧！」他預告即將播出的劇情值得期待，和范少勳從互看不順眼到逐漸理解彼此，坦言「最喜歡和少勳一起泡湯那一場，讓我覺得蠻有意思的。」

▲《X！又是星期一》寫實描寫職場生活。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

《X！又是星期一》范少勳飾演前電競選手轉行當外送員，陰錯陽差成為《贏家週刊》業務部菜鳥，尤其第一集他以最短時間說服面試官錄取令人印象深刻。身為演員，面試、試鏡更是家常便飯，范少勳回憶過去曾試鏡一個飲料廣告，遇到貴人選角指導，安排他在最後一個試鏡，他先去超商買了一堆飲料，試鏡時光飲料就喝了7、8罐，時間更長達40多分鐘，坦言「雖然最後還是沒有選上，但還是超級感謝那位選角指導，很有耐心地幫我這麼多。」

▲《X！又是星期一》寫實描寫職場生活。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

范少勳在《X！又是星期一》挑戰喜劇演法，展現各種誇張的表情與肢體動作，偶爾甚至飆出髒話或生活化台詞，他笑言，台詞都是在現場排戲時，演員互相迸出的火花，坦言一開始也很擔心，不知道該怎麼呈現，透露「但在和導演的工作過程中，他很常提醒我這個角色到底想要做的事情是什麼，而不是為了想要取悅觀眾。」

不僅如此，范少勳強調「很謝謝Ken，他是一個讓我非常有安全感的導演。」談到劇中最滿意的一場戲，「我覺得應該會是周毅（范少勳角色）和電競選手前隊友和解的那場戲，那場戲呈現周毅很大的成長。」

▲《X！又是星期一》寫實描寫職場生活。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

《X！又是星期一》講述社會新鮮人乖乖牌張于茜（林奕嵐飾）和前電競選手周毅（范少勳飾）兩人在知名傳媒《贏家週刊》面試時槓上，卻也讓長官留下深刻印象而破格錄取，開啟了兩人水深火熱的業務生活。他們被分配到小鳳姐（曾莞婷飾）領軍的業務三組。

▲《X！又是星期一》寫實描寫職場生活。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

不但得在試用期內業績達標，還得共同面對一組組長南哥（温昇豪飾）、二組組長老沈（馬力歐飾）和總監林胖子（趙自強飾）的夾擊，眾人如何找到辦公室生存之道，成為最終的贏家。《X！又是星期一》每週日於台灣大哥大MyVideo平台更新。