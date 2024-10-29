獨／偷錄心靈課程「鬼打牆亂吼音檔」！　苦主爆全班學狗爬：完全邪教

記者田暐瑋／台北報導

YouTuber「眾量級」家寧近日因為影片中的動作怪異，捲入心靈課程及邪教風波，一名髮型師曾參加過某知名心靈課程，在網上公開上課時偷錄下的音檔，聽到多人不斷鬼打牆喊著加油，逼迫他說出「我是一個善良勇敢負責的男人」，他向《ETtoday》揭露當時形容被囚禁3天，過程相當荒唐。

▲家寧最近的狀態被網友指出與以往不太一樣。（圖／翻攝自家寧Instagram）



一位髮型師曾經參與某知名心靈課程，並提供一段當時偷錄的音檔作為證據，音檔中可以聽到女導師帶頭語氣激烈大喊：「我是一個善良勇敢負責的男人，對！你是嗎？！拚了，豁出去說了，看著他眼睛！豁出去！感動你自己，拚了！這輩子在拚什麼，不就是為了一個認同感啊！有誰會認同你啊？有全力以赴嗎？再來！」

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▲一名髮型師公開心靈課程上課音檔。（圖／翻攝自Threads）



隨著女導師不斷鼓動情緒，另一名男學員鬼打牆不停重複：「我是一個善良勇敢負責的男人！」最後旁人也跟著激動喊著加油，髮型師稱這段過往是「入地獄大揭密」，他向《ETtoday》記者透露是2022年被當時的老闆強迫參加，為期3天，學費約1至2萬，一天時間約12小時，扣掉自己一共約10個人，課程內容大多是激動喊口號、打電話情勒親友來參加，直言：「有扮狗的，跟死去的家人告解禱告被枕頭打的，演戲的環節之類的，很荒唐！」

不只如此，該髮型師驚訝的是很多學員都是第二次來上課，「好像真的被洗腦，我會不會明天也變成那樣。」上課過程還會投放橘黃色燈光，他形容像是「群魔亂舞」。

▲一名髮型師自爆上過心靈課程。（圖／翻攝自Threads）